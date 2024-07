Jerry Jones llega a un acuerdo con una mujer que alega ser su hija

El propietario del equipo Dallas Cowboys, Jerry Jones, y una mujer que afirma ser su hija biológic, llegaron a un acuerdo que pone fin abruptamente al procedimiento en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Texarkana.

El acuerdo fue anunciado al jurado alrededor de las 13:30 horas de este martes después de que Jones se reuniera con Alexandra Davis y su madre, Cynthia Davis.

"Almorzaron, sólo ellos tres. Y todo se resolvió inmediatamente después", dijo Charles Babcock. Babcock, representante de Jones.

"No voy a entrar en detalles en absoluto, pero siempre he tenido la perspectiva adecuada y el respeto que debería tener hacia ellos", dijo Jones afuera del tribunal. "Desafortunadamente, nos metimos en esto, pero me alegro de haberlo superado".

Dentro de la sala del tribunal, Alexandra sonrió mientras hablaba con Jones en el pasillo. Cuando se le preguntó sobre el acuerdo, Alexandra dijo: "Me siento bien".

Su madre caminaba detrás de ella, sonriendo. "Todo se resolvió", dijo Cynthia. "Estamos muy contentos por ello".

Cuando se le preguntó sobre su conversación privada con Jones, Cynthia dijo: "Fue genial".

Después de que un juez desestimó la demanda por difamación de Alexandra Davis contra Jones, presentó la contrademanda contra la joven de 27 años y su madre, Cynthia Davis, alegando que habían violado un contrato que se remonta a más de 25 años.

El abogado de Jones le dijo al jurado el lunes que las dos demandas de Alexandra Davis contra Jones violaban un contrato firmado por Cynthia Davis y Jones, que establecía que ninguna de las dos podía demandar a Jones por los asuntos descritos en el documento.

Alexandra Davis nació en 1996, pero el acuerdo no se produjo hasta 1998. Jones ha negado ser el padre de Alexandra.

Según documentos judiciales, Jones acordó apoyarlos financieramente siempre y cuando no identificaran a Jones como el padre de Davis.

Alexandra Davis abandonó una demanda para desestimar el contrato, pero continuó con la prueba de paternidad.

En marzo de 2024, un juez del condado de Dallas ordenó a Jones que se realizara la prueba de paternidad de ADN, pero Jones siguió luchando contra el fallo.

Jones buscaba más de un millón de dólares en honorarios de abogados que había pagado para defenderse.

El martes fue el segundo día de testimonios en el juicio.

"Creo que el testimonio del señor Jack fue tan convincente que creo que las partes se dieron cuenta de que tal vez no tenían mucho por qué pelear", dijo Babcock.

Don Jack fue el único testigo que subió al estrado. Jack trabajó con Jones durante más de 50 años y ayudó a crear el acuerdo de confidencialidad en el que se centra la demanda civil.

El martes, Jack testificó sobre los pagos que Jerry Jones hizo a Cynthia y su hijo. Dijo que los pagos comenzaron en más de $7,000. El último pago, dijo Jack, fue de 10.992 dólares. Cuando tenía 14 años, Jack le dijo al jurado que Alexandra solicitó más dinero.

En una llamada telefónica, Jack afirmó que Alexandra dijo: "Quiero mudarme a otra casa". Jones aceptaría pagar la casa valorada en $125,000.

Jack afirma que las demandas crecerían hasta incluir un vehículo de lujo, viajes, alquiler y, más tarde, una solicitud de 20 millones de dólares.

El equipo legal de Jones le dijo al jurado que el testimonio de Jack ayudó a construir su caso para refutar las afirmaciones hechas por Cynthia el lunes.

Cynthia le dijo al jurado que lo único que Alexandra quería eran 15 minutos con Jones.

Jones dijo a sus abogados el lunes que estaba dispuesto a reunirse con Alexandra, y esa reunión tuvo lugar el martes durante el almuerzo.

Posteriormente, se anunció un acuerdo que puso fin abruptamente al procedimiento.

"Lamento que hayamos llegado a esto y me alegro de que se resuelva a satisfacción de todos", dijo Jones afuera del tribunal.

Como parte del acuerdo, Jones no tendrá que someterse a una prueba de paternidad. Alexandra Davis desestimará todas las demandas pendientes contra Jones con prejuicio, lo que significa que no puede decidir más adelante llevar esas demandas de nuevo a los tribunales.

El abogado de Alexandra, Jay Gray, admitió que si bien estaban contentos con el resultado, él estaba sorprendido.

"Fue una batalla muy reñida", dijo Gray.

El abogado de Cynthia, Kris Hayes, también reaccionó al acuerdo.

"Estamos muy contentos de que ella esté feliz, que Alex esté feliz y que podamos movernos", dijo Hayes.

El acuerdo de 1998 en torno al cual se construyó toda la demanda sigue vigente y continúa "hacia el futuro" más allá de los 28 años.

"El acuerdo por el que estábamos luchando se mantendrá en el futuro", dijo Babcock. "Estamos volviendo a donde estábamos antes de que hubiera demandas, lo cual es un gran resultado para todas las partes… Hay ciertos aspectos que expiran cuando ella cumpla 28 años, pero otros aspectos permanecen igual".

Alexandra Davis cumplirá 28 años en diciembre de este año.

