Ken Paxton investigan a Dallas alegando “políticas de ciudad santuario”

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, anunció la apertura de una investigación a la ciudad de Dallas, alegando que el departamento de policía se niega a cumplir con las leyes estatales y federales de inmigración.

Paxton emitió un comunicado el jueves indicando que el Jefe Interino de Policía de Dallas, Michael Igo, afirmó: "El Departamento de Policía de Dallas no está colaborando con ninguna agencia federal en la detención de personas, ya sean documentadas o indocumentadas, en la ciudad de Dallas".

La oficina de Paxton indicó que la afirmación "genera serias preocupaciones de que la ciudad de Dallas y su departamento de policía podrían estar violando la ley de Texas, que prohíbe a las entidades locales adoptar políticas de ciudad santuario que limiten el control migratorio".

El mes pasado, al reafirmar la postura del departamento sobre la aplicación de la ley migratoria, Igo afirmó que las autoridades estatales o federales no han solicitado a la policía de Dallas que participe en ninguna iniciativa de control migratorio, pero que sí han ayudado a las agencias a arrestar a personas buscadas por delitos penales, independientemente de su estatus migratorio.

Igo afirmó entonces que el departamento cumpliría plenamente con las leyes locales, estatales y federales vigentes y que cumpliría con cualquier modificación a dichas leyes, a la vez que seguiría promoviendo la seguridad y la confianza en la comunidad.

Citando una orden general vigente desde 2017, Igo afirmó que los agentes de Dallas no "detendrán ni contactarán a ninguna persona con el único fin de determinar su estatus migratorio y que solo están autorizados, pero no obligados, a preguntar sobre el estatus migratorio de aquellas personas que estén legalmente detenidas o arrestadas".

El jefe afirmó que la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad es esencial para la seguridad pública. Todos deben saber que nunca deben dudar en denunciar un delito, buscar ayuda o cooperar con la policía, afirmó el jefe.

"Los agentes no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de las víctimas, testigos o denunciantes de un delito, a menos que sea necesario para investigar el delito o para proporcionar información sobre visas federales diseñadas para la protección de las personas que colaboran con las fuerzas del orden, o si el agente tiene causa probable de que la víctima o el testigo ha incurrido en una conducta específica que constituye un delito penal independiente", declaró Igo.

En la declaración del jueves, Paxton indicó que su oficina, el 7 de marzo, "solicitó formalmente todas las políticas, materiales de capacitación y comunicaciones relacionadas con la aplicación o no aplicación de las leyes de inmigración por parte de Dallas, incluyendo cualquier registro que refleje decisiones de rechazar la cooperación con las autoridades federales de inmigración".

“La ley no es opcional. Los gobiernos locales no tienen la autoridad para ignorar las leyes migratorias estatales y federales”, declaró Paxton. “Los texanos esperan que las agencias del orden público garanticen la seguridad pública, no que implementen políticas santuario que pongan en riesgo a nuestras comunidades. Mi oficina tomará todas las medidas legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley estatal y responsabilizar a cualquier entidad local que incumpla sus obligaciones legales”.

Igo declaró el mes pasado que el Departamento de Policía de Dallas continúa cumpliendo con sus deberes y obligaciones de hacer cumplir las leyes estatales y locales, a la vez que protege los derechos constitucionales de todas las personas. Esto incluye la asistencia a los socios del departamento en materia de seguridad pública, tanto federales como estatales y locales.

NBC 5 contactó al departamento de policía el jueves, quien remitió las consultas a la oficina del administrador municipal. La ciudad confirmó que recibió la carta y que responderá oportunamente.

