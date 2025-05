Trump designó este jueves como Día de la Victoria: ¿es feriado y cómo se celebraría?

El presidente Donald Trump ha emitido una proclamación designando el jueves como un día para que Estados Unidos celebre la victoria en la Segunda Guerra Mundial, tal como ya lo hacen los países en Europa.

Ciudades desde Londres hasta Moscú llevan a cabo desfiles, sobrevuelos y homenajes esta semana mientras el mundo conmemora el 80º aniversario del Día de la Victoria en Europa el jueves, cuando la Alemania nazi se rindió a las fuerzas aliadas, incluyendo a Estados Unidos.

A continuación, lo que hay que saber sobre los planes de Trump:

¿Qué está haciendo Trump y por qué?

El republicano está designando días específicos para que Estados Unidos celebre el haber estado del lado ganador en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se quejó en redes sociales de que los estadounidenses no dedican tiempo suficiente a celebrar esos logros, los cuales, asegura, no habrían sido posibles sin Estados Unidos.

"Muchos de nuestros aliados y amigos están celebrando el 8 de mayo como el Día de la Victoria, pero nosotros hicimos más que cualquier otro país, por mucho, para lograr un resultado victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Por la presente, he renombrado el 8 de mayo como el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y el 11 de noviembre como el Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial", indicó Trump la semana pasada en su plataforma de redes sociales.

"Ganamos ambas guerras, nadie estuvo cerca de nosotros en términos de fuerza, valentía o brillantez militar, pero nosotros nunca celebramos nada. ¡Eso es porque ya no tenemos líderes que sepan cómo hacerlo! ¡Vamos a empezar a celebrar nuestras victorias de nuevo!".

¿Puede Trump cambiar el nombre de un feriado federal existente?

No. El 11 de noviembre ya es el Día de los Veteranos, un feriado federal en Estados Unidos, y únicamente el Congreso puede crear, cambiar su nombre o eliminarlo. Eso podría explicar por qué Trump se retractó de su plan de "renombrar" y dijo que en su lugar "declaraba" feriados nacionales.

"Ganamos dos guerras mundiales, pero nunca nos atribuimos el mérito. ¡Todos los demás lo hacen! En todo el mundo, los aliados están celebrando la victoria que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. El único país que no celebra es Estados Unidos de América, y la victoria sólo se logró gracias a nosotros", escribió el lunes en redes sociales.

"Sin Estados Unidos, la guerra la habrían ganado otros países, y sería un mundo muy diferente. Por lo tanto, por la presente declaro un feriado nacional en celebración de las victorias de la Primera Guerra Mundial, donde se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, y la Segunda Guerra Mundial, donde la fecha de la victoria fue el 8 de mayo de 1945".

El miércoles firmó una proclama que designa el 8 de mayo de 2025 como un "día en celebración del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial". Se tiene previsto que más adelante este año emita una proclamación similar para la Primera Guerra Mundial.

¿Se trabaja el jueves en Estados Unidos?

Sí. El jueves no es un feriado federal y, por lo tanto, no es un día en que no se trabaje. Sólo el Congreso puede crear feriados federales, y Trump se ha quejado de que ya hay demasiados.

¿Qué imagina Trump que sucederá en EEUU en estos días?

No está claro. Trump no dijo qué imagina que sucederá y la proclamación no incluye ningún detalle. Pero el miércoles destacó en el Despacho Oval que Francia y otros países estaban "preparándose para el Día de la Victoria".

"No lo celebramos y creo que eso es un gran perjuicio", subrayó Trump.

¿Qué sucede en otros países?

En aniversarios importantes como el 80º de este año, Reino Unido celebra el Día de la Victoria en Europa con desfiles, sobrevuelos de aviones y homenajes. La familia real británica tradicionalmente observa los sobrevuelos desde un balcón en el Palacio de Buckingham.

Rusia celebra el viernes, y sus desfiles del Día de la Victoria son un enorme despliegue de sus fuerzas armadas, en los que miles de soldados y un gran número de equipamiento pesado desfilan por la Plaza Roja y sobrevuelos de docenas de aviones de guerra. En ciudades de todo el país se llevan a cabo desfiles militares, espectáculos con fuegos pirotécnicos y otras festividades.

¿Qué han dicho los grupos de veteranos sobre los planes de Trump?

Rob Couture, director de asuntos públicos para Veteranos de Guerras Extranjeras, dijo que se sienten alentados por cualquier medida que "atraiga la atención al servicio de los veteranos de esa época".

Poco más de 66,100 de los 16.4 millones de estadounidenses que participaron en la Segunda Guerra Mundial seguían con vida en 2024.

La periodista de Associated Press Jill Lawless, en Londres, contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.