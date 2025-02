Despidos y recortes: cómo las medidas de DOGE han afectado a cada agencia federal

Miles de empleados del gobierno federal han sido despedidos en el primer mes del segundo mandato del presidente Donald Trump, mientras la Casa Blanca y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) despiden tanto a nuevos trabajadores como a burócratas de carrera, ordenan a los líderes de las agencias que planifiquen “reducciones de personal a gran escala” y congelan billones de dólares en fondos de subvenciones federales.

Esto está afectando a más que solo la región de Washington DC, donde se encuentra 20% de los 2.4 millones de miembros de la fuerza laboral civil federal, que no incluye al personal militar y a los empleados postales. Más del 80% de esa fuerza laboral vive fuera del área de Washington.

No hay una cifra oficial disponible sobre el total de despidos o reducciones de personal. The Associated Press contabilizó cómo las agencias están siendo afectadas basándose en informes de AP y declaraciones de legisladores y sindicatos de empleados.

A continuación, se presenta un vistazo a algunas de las formas amplias y específicas en que las agencias federales y los empleados están siendo afectados por las reducciones del gobierno, hasta el 19 de febrero:

Planes de "renuncia diferida"

La Casa Blanca ofreció una propuesta de “renuncia diferida” a cambio de incentivos financieros, como meses de licencia pagada, a casi todos los empleados federales que optaran por dejar sus trabajos antes del 6 de febrero.

Pero justo antes de esa fecha límite, un juez federal bloqueó el plan de Trump con la intención de escuchar los argumentos del gobierno y de los sindicatos, que afirmaron que la oferta era ilegal.

Según la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), unos 75,000 empleados federales habían aceptado la oferta hasta el 12 de febrero.

Despidos de empleados en período de prueba

También ha habido despidos generalizados de empleados en período de prueba —aquellos que generalmente tienen menos de un año en el trabajo y que aún no han obtenido protección del servicio civil. Potencialmente, cientos de miles están afectados.

El 13 de febrero, el gobierno ordenó a las agencias despedir a casi todos esos trabajadores. Según datos de la OPM, 220,000 empleados federales tenían menos de un año en el trabajo hasta marzo de 2024.

Departamento de Asuntos de Veteranos

El 13 de febrero, el Departamento de Asuntos de Veteranos anunció el despido de más de 1,000 empleados con menos de dos años de servicio.

Según la senadora Patty Murray, demócrata del estado de Washington, eso incluía investigadores que trabajaban en tratamientos contra el cáncer, adicción a los opioides, prótesis y exposición a quemaduras.

Departamento de Educación

Al menos 39 personas han sido despedidas del Departamento de Educación, incluidos especialistas en educación especial y funcionarios de ayuda estudiantil, según un sindicato que representa a los trabajadores de la agencia.

También ha habido casi $900 millones en recortes al Instituto de Servicios Educativos del departamento, que da seguimiento al progreso de los estudiantes de Estados Unidos. No está claro en qué medida el instituto continuará existiendo. Expertos del sector dijeron que al menos 169 contratos fueron cancelados el 10 de febrero.

Departamento de Energía

Cientos de empleados federales encargados de trabajar en los programas de armas nucleares del país fueron despedidos el 13 de febrero, pero esa medida fue en gran parte revocada horas después, según un memorando obtenido por la AP.

Tres funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias dijeron que hasta 350 empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear fueron despedidos.

Departamento de Salud

Los puestos de más de 5,000 empleados en período de prueba están en juego en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El 14 de febrero, se informó a los funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que se cerrarían casi 1,300 posiciones en período de prueba, aproximadamente una décima parte de la fuerza laboral de la agencia, pero el número final estuvo más cerca de los 700, según dos funcionarios de los CDC que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar sobre los recortes.

También fueron despedidos empleados en período de prueba en otras agencias de salud pública, incluidos los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, pero el Departamento de Salud no ha publicado una cifra final.

Departamento de Seguridad Nacional

Los recortes de personal en período de prueba incluyeron a más de 130 empleados de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, que supervisa la infraestructura crítica del país, incluidos los esfuerzos federales para asegurar los sistemas electorales. No está claro si esos incluyeron a 17 empleados que trabajaron en la seguridad electoral y que ya estaban de licencia.

Cuatro empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) —su director financiero, dos analistas de programas y un especialista en subvenciones— fueron despedidos el 11 de febrero por pagos para reembolsar a la ciudad de Nueva York por costos de hotel para migrantes.

Servicio de Impuestos Internos (IRS)

El IRS, la oficina tributaria del país, despedirá a miles de trabajadores en período de prueba en medio de la temporada de impuestos, según dos personas familiarizadas con los planes de la agencia que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

No está claro cuántos trabajadores del IRS se verán afectados o cuándo ocurrirán los recortes.

Servicio de Parques Nacionales

El gobierno ha despedido a unos 1,000 empleados recién contratados del Servicio de Parques Nacionales que dan mantenimiento y limpian parques, educan a los visitantes y realizan otras funciones.

Los despidos no fueron anunciados públicamente, pero fueron confirmados por senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes. Para añadir a la confusión, el Servicio de Parques ahora dice que está reinstalando alrededor de 5,000 empleos estacionales que fueron inicialmente eliminados el mes pasado.

Los trabajadores estacionales se añaden rutinariamente durante los meses de tiempo cálido para atender a más de 325 millones de visitantes anuales que descienden sobre los 428 parques, sitios históricos y otras atracciones del país.

Oficina de Protección Financiera del Consumidor

El gobierno ha ordenado a la agencia —creada tras la crisis financiera de 2008 y el escándalo de préstamos hipotecarios de alto riesgo— que detenga casi todo su trabajo, que en la práctica significa cerrarla.

Departamento de Agricultura

La nueva secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo el 14 de febrero que su agencia había recibido al equipo DOGE, encabezado por Elon Musk, con “los brazos abiertos” y que los despidos “serán inminentes”.

Ayuda y desarrollo exterior

Trump ordenó rápidamente detener gran parte de la ayuda que Estados Unidos envía al extranjero. Varias semanas después, la medida sigue en pausa.

En su primera semana en el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que dirigía una suspensión de 90 días en la mayoría de la asistencia exterior distribuida a través del Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió varias excepciones específicas, incluidos programas de alimentos de emergencia y ayuda militar a Israel y Egipto de la congelación de la asistencia exterior. Pero miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad financiados por Estados Unidos en todo el mundo detuvieron su trabajo o se prepararon para hacerlo.

Sin el dinero para pagar al personal, organizaciones de ayuda, incluida la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), comenzaron a despedir a cientos de empleados. Equipos retiraron la señalización de la agencia de su sede en Washington.

Pero el 13 de febrero, un juez federal que consideraba algunas de las demandas que impugnaban los recortes de la agencia ordenó al gobierno levantar temporalmente la congelación de fondos.

Subvenciones y préstamos federales

La Casa Blanca dijo el mes pasado que pausaría las subvenciones y préstamos federales mientras el gobierno comenzaba una revisión ideológica general.

La congelación podría afectar billones de dólares y causar una interrupción generalizada en la investigación de salud, programas educativos y otras iniciativas. Incluso las subvenciones que han sido otorgadas, pero no gastadas se supone que deben ser detenidas.

“El uso de recursos federales para promover políticas de equidad marxista, transgénero y de ingeniería social del nuevo trato verde es un desperdicio de los dólares de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, decía un memorando de Matthew Vaeth, el director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Los demócratas y organizaciones independientes dijeron que la medida era ilegal porque el Congreso ya había autorizado la financiación.

Inspectores generales

Cada una de las agencias más grandes del gobierno federal tiene su propio inspector general independiente que se supone debe realizar auditorías objetivas, prevenir el fraude y promover la eficiencia.

Trump ha despedido al menos a 17 de ellos, incluidos algunos que nombró en su primer mandato. Al menos un nombramiento demócrata, Michael Horowitz en el Departamento de Justicia, se salvó.

El presidente dijo a los reporteros que esto “es algo muy común de hacer” y que “pondría a buenas personas allí que serán muy buenas”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, dijo que los despidos eran una “purga escalofriante”. El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, un aliado de Trump, reconoció que los despidos podrían haber violado la ley, pero añadió: “Solo diles que necesitas seguir la ley la próxima vez”.

Departamento de Justicia

Es normal que los fiscales estadounidenses nombrados políticamente sean reemplazados, pero no es un procedimiento estándar que los fiscales de carrera sean despedidos con un cambio de administración.

El Departamento de Justicia dijo el mes pasado que había despedido a más de una docena de empleados que trabajaron en las acusaciones penales contra Trump por parte del equipo del fiscal especial Jack Smith.

Por tradición, los empleados de carrera permanecen en el departamento a través de las administraciones presidenciales, independientemente de su participación en investigaciones sensibles.

Varios altos funcionarios de carrera también fueron reasignados.

Departamento de Estado

Un gran número de diplomáticos de carrera de alto nivel que sirvieron en puestos de liderazgo nombrados políticamente —así como en puestos de menor nivel en el Departamento de Estado— dejaron sus trabajos a petición de la nueva administración.

No estaba claro de inmediato a cuántos nombramientos no políticos les solicitaron irse.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.