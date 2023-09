A la espera de la sentencia del adolescente que aceptó culpabilidad de matar a otro en Arlington

El estudiante que aceptó su culpabilidad ante el tribunal de menores por cargos que incluyen asesinato capital, ahora enfrente hasta 40 años de prisión y la deliberación continúa este miércoles.

El martes, el adolescente de 15 años, autor del tiroteo en la Lamar High School en Arlington a principios de este año y un jurado inició el proceso para decidir cuánto tiempo pasará tras las rejas.

El adolescente de 15 años (que no será identificado porque es menor de edad) podría enfrentarse a hasta 40 años de prisión por la muerte a tiros de Ja'Shawn Poirer. Esa es la sentencia máxima según la ley de Texas para un menor que no es juzgado como adulto.

Sin embargo, también es posible una sentencia tan leve como la libertad condicional tras declarar su culpabilidad del crimen.

Los investigadores dijeron que en marzo, el sospechoso de 15 años llevó una escopeta y disparó contra una multitud de estudiantes en las escaleras afuera de la escuela secundaria Lamar antes de que comenzaran las clases ese día.

Un estudiante murió, otro resultó herido y una sobreviviente, alias Unique, estuvo en la sala del tribunal el martes.

"No fui a la escuela durante una semana y media", dijo Unique. "Y los truenos ahora son algo que me pone al límite y me despierta en medio de la noche. Simplemente porque suena muy parecido a un disparo".

Unique no era estudiante de la escuela secundaria Lamar y no tenía relación con el tirador ahora condenado. Unique le dijo al jurado que recuerda que era una mañana fría mientras esperaba su autobús junto con otros estudiantes.

"Por las mañanas tengo una parada de autobús cerca de mi casa. Y desde Lamar, otro autobús me llevará a mi escuela.

Unique dijo que escuchó un disparo. “Todos se pusieron más alerta que al principio y miraron a su alrededor”, dijo Unique. "Estaba oscuro y nadie podía ver nada".

Ella dijo que fue después del segundo disparo que los estudiantes corrieron para ponerse a salvo. Se mostró al jurado una imagen de la herida de Unique.

“Justo aquí, en la parte inferior izquierda de mi cara”, dijo Unique.

En abril, la madre de Poirer habló con NBC 5 sobre la vida desde ese trágico día.

"Este es el peor dolor que he sentido en mi vida", dijo Rashone Jacob. "Siento muchísimo que esto te haya pasado. Todavía te apoyo y voy a luchar hasta el final hasta que se haga justicia".

Si bien se ha debatido el motivo en los procedimientos judiciales de los últimos meses, los detectives creen que los dos niños no se conocían.

La detective Vanessa Barnes de la Unidad de Crímenes contra Niños del Departamento de Policía de Arlington fue llamada al estrado de los testigos el martes por la tarde.

Ella testificó sobre su investigación en torno a las acusaciones de agresión sexual del tirador.

“Dijo que sucedió el 22 de octubre en Lamar High School en un baño de hombres”, dijo Barnes.

Sin embargo, esa investigación se cerró más tarde y no se demostró que fuera cierta.

"No tenía suficiente evidencia o información para respaldar la declaración proporcionada", dijo Barnes.

El juez ordenó la evaluación psicológica el 11 de septiembre para determinar si el acusado estaba apto para ser juzgado. La semana pasada se realizó una audiencia de evaluación y se consideró competente al imputado.

Mientras tanto, el padre del joven de 15 años fue sentenciado a principios de este mes a más de seis años en una prisión federal por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. Los documentos judiciales decían que el arma que su hijo usó en el tiroteo le pertenecía.

El hijo fue acusado de matar a un compañero de clase de la Lamar High School utilizando un arma de su papá.