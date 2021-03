Abogado de afroamericanos abatidos por la policía quiere ser fiscal general de Texas

Un destacado abogado de Dallas que ha representado a las familias de afroamericanos abatidos por agentes de policía, anunció que se postulará para fiscal general de Texas.

Lee Merritt anunció durante el fin de semana que planea desafiar al fiscal general republicano Ken Paxton después de mencionar la idea durante una protesta el viernes por la muerte de un hombre en una cárcel suburbana de Dallas.

Merritt se ha forjado un perfil nacional como defensor de las personas que murieron en interacciones con las fuerzas del orden, incluido Botham Jean, un hombre de Dallas que murió a tiros por un oficial de policía fuera de servicio en su propio apartamento, y Atatiana Jefferson, una mujer de Fort Worth que murió después un oficial le disparó a través de la ventana trasera de su casa.

"Texas se merece un fiscal general que luche por los derechos constitucionales de todos los ciudadanos", tuiteó Merritt el sábado.

No está claro si Merritt, quien apoyó al senador de Vermont Bernie Sanders durante las primarias presidenciales demócratas en 2019, buscará o recibirá apoyo del partido estatal para su carrera.

Merritt no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Las personas que buscan postularse para el fiscal general de Texas no pueden presentar documentos de candidatura durante meses, pero la elección de 2022 ha despertado la atención temprana luego de nuevas acusaciones penales contra Paxton.

El año pasado, el FBI comenzó a investigar al abogado principal del estado después de que sus principales oficiales lo acusaron de soborno, abuso de poder y otros presuntos delitos en nombre de un donante.

Paxton ha negado haber actuado mal y dijo que buscará la reelección.

