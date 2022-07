Abren clínica para personas de bajos recursos en Oak Cliff

Una nueva clínica para personas de bajos ingresos abrió sus puertas en una zona del condado Dallas donde el acceso a servicios médicos a precios bajos es limitado.

Esta sería la cuarta clínica que inaugura Los Barrios Unidos, pero esta última se encuentra en el sur de Oak Cliff cerca de South Hampton donde explican es ideal para una comunidad donde el acceso a servicios médicos de bajo costo no es popular.

“No hay clínicas aquí cerca para los que no tienen con qué pagar”, dijo Ángel Olalde, quien reside en la zona y dice no tiene un seguro médico por lo cual no se ha realizado revisiones médicas que sabe son necesarias.

Según cifras del censo del 2020, el 35 por ciento de los residentes que viven en el código postal 75232, que es donde se encuentra la nueva clínica, son hispanos y el 21 por ciento de los residentes no cuentan con seguro médico.

“Yo comencé a venir porque no teníamos aseguranza en un tiempo y aquí me sentí en casa porque pude traer a mi familia y basado en los ingresos que hacía mi esposo y el descuento que nos dieron pudimos venir a agarrar la ayuda”, dijo María Saavedra quien además de ser la presidenta de la junta de Los Barrios Unidos también es paciente y conoce de primera mano la necesidad que hay entre las familias hispanas de la zona.

La nueva clínica brindará servicios a pacientes del sur de Oak Cliff, Dallas, DeSoto, Lancaster y Duncanville. En la misma ofrecen servicios de pediatría, cuidados prenatales, cuidados de la salud mental, entre otros. También ofrecen medicamento, ayuda para encontrar un seguro médico y realizarán eventos de vacunación.

Según oficiales, muchas de las familias en dicha ciudades son de bajos ingresos y en otros casos no califican para Medicaid, por lo que ahora podrán pagar de acuerdo con sus ingresos.