Abren inscripciones para prekinder en el distrito escolar de Garland

El distrito escolar independiente de Garland (GISD, pos sus siglas en inglés), expandió sus clases de prekinder ofreciendo a los padres de familia clases virtuales o presenciales, medio día o día completo y de lunes a viernes.

Clases de mediodía son de 8:10 a.m. a 11:10 a.m. o de 12:25 p.m. a 3:30 p.m. Clases de día completo es de 8:10 a.m. a 3:30 p.m.

Autoridades escolares informaron que tiene más de 100 lugares disponibles para niños que hayan cumplido 4 años antes del 1 de septiembre de este 2020.

Los requisitos son mínimos, como el de pertener a este distrito. Pero para mayor información llame al 972-494-8253. O puede seguir este enlace al GISD.