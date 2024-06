Alamo Drafthouse cierra sus cines tras declararse en bancarrota

Después de más de 13 años de operación, Two is One, One is None LLC anunció hoy que los seis cines Alamo Drafthouse operados por ellos y sus afiliados, han presentado peticiones voluntarias de alivio bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebras de EEUU y cerraron los cinco Alamo Drafthouse Cinemas en el norte de Texas, incluidas las ubicaciones en Richardson, Las Colinas, Lake Highlands, Dallas y Denton, y una ubicación en Woodbury, Minnesota.

Los cines han brindado a los huéspedes una experiencia cinematográfica única con meseros en el restaurante y fiestas temáticas, elementos del menú y productos correspondientes a las películas, además de ofrecer películas festivas y otras películas especiales.

La compañía atribuye la decisión de solicitar protección por quiebra y cerrar los cines a varios factores:

El número de usuarios en toda la industria no se ha recuperado ni siquiera a los niveles anteriores a COVID y, junto con los más de 100 días de huelgas de escritores y actores, el desempeño económico de toda la industria se redujo drásticamente en el cuarto trimestre de 2023 y en el primer trimestre. de 2024. De hecho, el primer trimestre de 2024 ha sido el trimestre con peor desempeño en la historia del cine.

"Como franquiciado, pagamos tarifas de franquicia que no se exigen a otros competidores; El pago de estas tarifas a nuestro franquiciador en un entorno prolongado de ingresos significativamente disminuidos no era sostenible. Solo las tarifas de franquicia representaron casi el 10 % de nuestras ventas (3.7 millones de dólares) en 2023.

Debido a obligaciones contractuales, nos vimos obligados a mantener abiertas incluso las ubicaciones menos rentables, en detrimento de nuestro negocio en general.

Para compensar las pérdidas operativas y tratar de sobrevivir, nuestros propietarios infundieron más de $3.5 millones de dólares en nuevo capital, en nómina y operaciones en 2023 y en lo que va del año 2024, mientras intentábamos reducir costos, incluida la búsqueda repetida de alivio por parte de nuestro franquiciador para reduce la estructura de tarifas no competitivas y permite el cierre de las ubicaciones menos rentables, de las cuales no se obtuvo ninguna.

Nos entristece profundamente considerar necesario dar este paso. Agradecemos a todos nuestros empleados que trabajaron día tras día para producir una experiencia cinematográfica especial y a nuestros muchos clientes leales para quienes fue un placer brindarles una experiencia tan especial", precisa el comunicado.