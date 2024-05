Alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de despensas en varias localidades esta semana.

Las personas no tienen que registrarse, pero sí le pedirán una identificación, su nombre, el tamaño de la familia y el código postal de residencia. Las despensas se repartirán en orden de llegada hasta que duren.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 15 de mayo - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Dr en Dallas.

Jueves 16 de mayo - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Pkwy en Grand Prairie.

Viernes 17 de mayo - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

Sábado 18 de mayo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Hope Health Waxahachie en el 411 E Jefferson St en Waxahachie.

