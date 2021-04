Anuncian gran evento de vacunación contra COVID-19 en Oak Cliff

TEXAS - La misión de vacunar a la mayor cantidad de personas posible sigue siendo uno de los retos a los que se han unido organizaciones sin fines de lucro.

En Oak Cliff, una colaboración entre varios grupos planea llevar cientos de vacunas contra el COVID-19 a diferentes comunidades y se incluye la opción de transporte gratis.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Mi mamá en Grand Prairie y mis suegros en México, pero yo no me he vacunado”, dijo Veronica Acosta, quien explica que la disponibilidad de la vacuna contra el coronavirus cerca de comunidades podría ayudar a vacunar a más personas que por algún motivo u otro no pueden acudir a los mega sitios de vacunación.

Es por eso que alrededor de 200 vacunas se administrarán en el gimnasio del edificio de “For Oak Cliff” ubicado en el 907 East Ledbetter.

Organizadores explican que Uber también es un patrocinador que estará proporcionando transporte a personas desde casa al sitio de vacunación y viceversa.

Para ver la solicitud, registrarte y recibir la vacuna contra COVID-19 el viernes puedes presionar aquí para visitar el sitio de internet.