Jefa de policía de Dallas anuncia toque de queda

TEXAS - La jefa del Departamento de Policía de Dallas, Reneé Hall, anunció el domingo un toque de queda que comienza a partir de las 7 p. m. del domingo y termina a las 6 a. m. del día siguiente.

Este mismo estará vigente por los próximos días, según indicó Hall, quien también explicó que le envió esta solicitud al alcalde de Dallas, Eric Johnson, para que fuese implementada.

Johnson emitió el toque de queda, y al mismo tiempo emitió una proclamación de desastre por los actos de violencia y amenazas durante las manifestaciones. Esta misma expira en 7 días.

De acuerdo con Hall, el toque de queda incluye las siguientes zonas:

Deep Ellum

Farmers Market

Cedars

Central Business District

El centro de Dallas

West End

Victory Park

Uptown

También se incluyen los siguientes límites: North Oak Lawn Ave, West Riverfront Blvd, South Corinths Street, y East Peak Street.

"No vamos a tolerar más vandalismo en nuestra ciudad", agregó Hall, quien también explicó que están determinados a mantener la ciudad segura.

Ella aseguró que arrestarán a los que violen el toque de queda ya que no podrán entrar a dichas zonas.

"El viernes comenzamos con una protesta preparada por una organización, y entonces hablamos con la unidad de inteligencia sobre logísticas para estar preparados", agregó Hall.

En la protesta, la explicó que participaron alrededor de 500 personas, pero alrededor de las 9:45 p. m. comenzaron a ver una separación entre el grupo, y algunos entraron a las autopistas.

Después, alrededor de las 9:15 p. m. estos mismos se volvieron a unir, lanzaron botellas y comenzaron a agredir a los oficiales.

A ese punto, los oficiales dijeron que no tuvieron otra opción que comenzar a lanzar gas lacrimógeno contra los manifestantes para separarlos, y también proteger a los agentes.

"Estábamos preparados para esto, por lo que hemos visto en otras ciudades. Sin embargo, algo ha quedado claro: Estas ya no son protestas pacíficas, pues se han convertido en violencia, y esto no se va a tolerar en nuestra ciudad" dijo la jefa del Departamento de Policía de Dallas, Reneé Hall.

Hall dijo que entonces el sábado, comenzaron otra vez a planear con la unidad de inteligencia debido a dos protestas que se estaban organizando, una de ellas comenzando a la 1:30 p. m., pero al mismo tiempo comenzaron a distribuir recursos para evitar cualquier situación en el centro comercial Gallería Mall.

Sin embargo, tras unas horas, ella explicó que las personas comenzaron con violencia, lanzaron botellas, rocas, lo cual también dañó algunas propiedades.

El domingo por la mañana, el Departamento de Policía de Fort Worth confirmó que realizaron dos arrestos durante las manifestaciones del sábado, a comparación de 74 en Dallas.

Por su parte, oficiales con el Departamento de Policía de Dallas confirmaron múltiples arrestos por las manifestaciones que también terminaron con saqueos en diferentes zonas, entre las que se incluyen los siguientes:

27 arrestos en McKinney Ave.

10 arrestos en autopistas

1 arresto entre Elm and Ervay

36 arresto en la cuadra 1500 de Young Street

En total, fueron 74 arrestos en Dallas, y autoridades explicaron que las personas enfrentarán cargos por incitar disturbios.

Más de 700 personas comenzaron con una manifestación pacífica que terminó con saqueos de tiendas en el Metroplex. Aquí un recuento de todo lo que ocurrió.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el sábado por la tarde la activación de la Guardia Nacional, y el despliegue de soldados estatales, en las principales ciudades del estado, en donde se han registrado varias protestas por la muerte de George Floyd, un afroamericano nativo de Houston y quien falleció tras estar en custodia policial en Minneapolis.

Más de 1,500 soldados del Departamento de Seguridad Pública fueron enviados a Dallas, Houston, San Antonio, y Austin para mantener la seguridad pública, indicó la oficina de Abbott en un comunicado de prensa, la cual aseguró que se agregarían más recursos si fuera necesario.

Autoridades también tomaron estrictas medidas para controlar la situación, ya que ocurrieron los siguientes incidentes:

Aproximadamente 150 personas saquearon una tienda de cigarrillos y donas entre las calles Elm y Lamar. Oficiales buscan a los responsables.

Alrededor de 100 personas bloquearon la autopista I-35E, dirección norte, cerca de Commerce. El incidente fue controlado, pero autoridades buscan a los responsables.

Varias personas saquearon la tienda Whole Food ubicada en la cuadra 2500 de McKinney Avenue.

Como resultado de estos incidentes, todo el servicio de transporte de DART, dentro de Central Business District, fue suspendido desde las 10:45 p. m. hasta las 3 a. m. del domingo. En el centro de Dallas, también se incluyeron las siguientes rutas: 2, 11, 12, 19, 21, 24, 31, 35, 35, 36, 42, 52, 76, 81, 82, 84, 161 y 183.

El sábado, el Departamento de Policía de Dallas confirmó que unas 700 personas marcharon en diferentes zonas donde confirmaron arrestos y daños a patrullas. Aquí detalles.

La muerte de Floyd, quien falleció tras ser arrestado por un policía que le apoyó su rodilla sobre el cuello, ha causado una ola de reacciones en múltiples ciudades del país, pero no fue hasta el viernes que comenzaron en el norte de Texas.

Desde la noche del viernes 29 de mayo, cientos de personas reunieron en las calles de ciudades como Dallas y Fort Worth para mostrar su descontento sobre el caso.

El sábado, el Departamento de Policía de Dallas confirmó que unas 700 personas comenzaron marchando en diferentes zonas, donde uno de los grupos comenzó en dirección norte sobre Akard Street, y después para Main Street. Durante las manifestaciones, las personas también bloquearon calles e importantes autopistas.

Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica el sábado, pero después de unas horas, autoridades confirmaron arrestos. En varios de los incidentes, oficiales se vieron obligados a utilizar gas lacrimógeno.

Los daños hacia patrullas de la policía y otras propiedades volvieron a ocurrir, esta sería la segunda noche. También, saqueos en tiendas, y es por eso que también el gobernador Greg Abbott ofreció ayuda estatal para las ciudades afectadas.

El mismo sábado, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, y la jefa del Departamento de Policía de Dallas, Reneé Hall realizaron una conferencia de prensa para dirigirse a la comunidad y pedirles que realicen las manifestaciones sin violencia. Estas mismas comenzaron por la tarde afuera de la alcaldía de Dallas, y la corte de Fort Worth.

El alcalde y la jefa de policía advirtieron que no permitirán más actos de vandalismo.

Centros comerciales como NorthPark Center anunciaron el cierre de sus puertas por el resto del día como medida de precaución. También, departamentos policiales de ciudades como DeSoto enviaron comunicados donde indicaban que respetan la libertad de expresión, pero enfatizaron que no tolerarían violencia, daños a las propiedades, y bloqueos de calles. De ser así, advirtieron que las personas podrían ser arrestadas.

La alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, envió un comunicado donde invitaba a todas las personas que no realicen actos de violencia durante las manifestaciones, e invitó a todos los alcaldes a trabajar juntos para evitar que situaciones como la de Minnesota, e incluso como la que se vivió en Forth Worth con Atatiana Jefferson, no vuelvan a ocurrir.

El escenario del viernes fue diferente, ya que todo comenzó por una manifestación organizada por The Next Generation Action Network para mostrar su descontento por la muerte de Floyd, pero algunos grupos terminaron causando daños hacia negocios y vehículos policiales.

Entre los daños se incluían vidrios rotos de negocios en la zona de Deep Ellum, y patrullas de la policía de Dallas con parabrisas rotos y daños en las llantas.

Las manifestaciones en el Metroplex terminaron de manera violenta tanto en negocios como vehículos policiales. Aquí las imágenes. (Las acciones llegaron tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció tras ser arrestado en Minneapolis por un policía que le apoyó su rodilla sobre el cuello).

Durante las actividades del viernes, Hall, estuvo presente durante las manifestaciones, ya que las mismas comenzaron alrededor de las 6:30 p. m., con unas 350 personas, en la oficina principal (Jack Evans Police Headquarters).

Reneé vigilaba de cerca la situación entre los manifestantes, y las cámaras también captaron el momento en el que ella intercambió palabras con un manifestante, a quien le explicaba que ellos podían caminar todo lo que quisieran en la zona peatonal, pero que no atacaran a sus oficiales ya que ellos solo estaban ahí para mantener el orden.

Alrededor de las 9:30 p. m., los policías tuvieron que usar gas lacrimógeno para separar a los manifestantes, pero esta situación terminó con el cierre temporal de la autopista I-35E.

Durante estos incidentes, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, también envió una serie de tuits, donde explicaba que entendía que era una situación muy difícil, y que él estaba con ellos, pero les pedía que mantuvieran todo de una manera pacífica. Sin embargo, al ver que los manifestantes comenzaron a causar daños, él envió el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter:

“No podemos permitir los saqueos que hemos visto esta noche en Dallas. Algunas personas claramente tenían ideas diferentes cuando se presentaron a lo que de otra manera era una manifestación pacífica. Es hora de regresarse a casa”, explicaba Johnson en su mensaje.

Mientras tanto, entre gritos y diciendo: “no puedo respirar”, varios de los manifestantes también llevaban pancartas exigiendo justicia por la muerte de Floyd.

Este video enviado por Kindall Tucker, a NBC 5, muestra los vidrios rotos de "Sneaker Politics", y "The Point Skate Shop". También se observa a personas corriendo de las tiendas con artículos. Ambos están ubicado sobre Main Street en Deep Ellum.

Derek Chauvin, el oficial de policía que está en el centro de la polémica por dicha muerte en Minneapolis, fue arrestado el viernes 29 de mayo, según informaron las autoridades.

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo que Chauvin, está siendo acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

Los otros tres oficiales involucrados en la detención no están bajo custodia y están aún bajo investigación. Freeman dice que anticipa que habría cargos.

Decenas se unen a lo largo del Metroplex para exigir justicia por la muerte de George Floyd en Minneapolis. Aquí te compartimos las imágenes.

Por su parte, Kellie Chauvin, esposa de Chauvin ha solicitado el divorcio, y su abogado le envió el siguiente comunicado a NBC:

"Esta tarde, hablé con Kellie Chauvin y su familia. Está devastada por la muerte del Sr. Floyd y su mayor simpatía recae en su familia, con sus seres queridos y con todos los que están sufriendo esta tragedia. Ella ha solicitado la disolución de su matrimonio con Derek Chauvin. Si bien la Sra. Chauvin no tiene hijos de su matrimonio actual, respetuosamente solicita que sus hijos, sus padres mayores y su familia extendida tengan seguridad y privacidad durante este momento difícil.", según el abogado.

NBC News también indicó que el oficial señalado por apoyar su rodilla sobre el cuello del hombre, tiene un historial de quejas previas relacionadas con su conducta.

De acuerdo con una investigación de Erik Ortiz y Donna Mendell, que puede consultarse aquí, el oficial Derek Chauvin formó parte del cuerpo policial local por 19 años y en su expediente se reflejan 12 quejas que no desembocaron en acciones disciplinarias.

Chauvin, quien también recibió reconocimiento por su coraje en el trabajo, abrió fuego en el pasado durante un encuentro con un sospechoso, según registros. Además, él estuvo involucrado en un litigio por presunta violación de los derechos fundamentales de un prisionero y otros casos de supuesto uso excesivo de la fuerza.