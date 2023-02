Arlington: Arrestan entrenadora de gimnasia por varios cargos sexuales con un menor

Texas - La Policía de Arlington arrestó a una entrenadora de gimnasia por varios cargos sexuales con un menor.

La mujer fue identificada como Bonie Kopplin de 36 años y enfrenta cargos por posesión de pronografía infantil, Indecencia y contacto sexual con un menor y solicitud en línea de un menor, se informó.

Los hechos datan del pasado 30 de enero cuando un familiar de la víctima contactó a las autoridades para reportar las alegaciones que involucran a Kopplin.

De acuerdo con la afidávit, el familiar de la víctima (declarante), indicó que la menor tenía imágenes de Kopplin y de la víctima desnudas. Además que había sido un intercambio de imágenes a través de Snapchat. También hablaban por mensaje de texto de manera explícita y sexual.

Arlington Police

El 2 de febrero, el familiar que hizo la queja proveyó a las autoridades una comunicación de email entre la víctima y la sospechosa tras confiscar el celular de la víctima. La misma indicaba cómo los padres de la víctima supieron que las dos mantenían comunicación, cómo se querían y sobre el intercambio de fotos de cada una en la ducha. También indicaba que la sospechosa le dejó saber a la víctima que ella podía ir a prisión y que la víctima se podía meter en problemas.

La sospechosa trató de usar las contraseñas de la víctima para ingresar a Instagram, Snapchat y iCloud para poder borrar la evidencia.

Este mismo día se extrajó toda la evidencia de fotos del celular y del Snapchat de la víctima. Las mismas eran imágenes de los senos de ambas.

La víctima fue entrevistada el 6 de febrero y dijo sobre el intercambio de imágenes y que en una ocasión estuvo en la casa de la sospechosa y la dejó bersarle los senos provocándole marcas (hickeys). También indicó que le había dicho a la sospechosa que iba a prevenir que se metiera en problemas y que le iba a dar sus contraseñas oara borrar la evidencia, pero la sospechosa no pudo acceder por los códigos de verificación fueron enviados a otra parte.

La declarante realizó una llamada consentida entre la víctima y la sospechosa. Esta última admitió sobre la manera explícita sexual en la que hablaba con la menor y el intercambio de fotos desnuda. No obstante, negó lo de las marcas (hickeys) y que las mismas se las había hecho ella misma. Además pidió a la víctima que no presentara cargos contra ella porque no quería perder a sus hijos.

