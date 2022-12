Arrestan a dos hispanos sospechosos del tráfico humano de hondureños

Texas - La Policía de Fort Worth anunció el arresto de dos hispanos sospechosos del tráfico humano de decenas de hondureños.

Los sujetos fueron identificados como Carlos Plata Ibarra de 35 años y Gonzalo Ramírez de 33. Se informó que enfrentan cargos de Tráfico humano.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La investigación continúa su curso y la Policía de Fort Worth están trabajando de la mano con las autoridades federales.

Detalles del rescate de los 26 hondureños en Fort Worth:

El FBI rescató a 26 hondureños de tráfico humano en la ciudad de Fort Worth durante la mañana del jueves.

La League of United Latin American Citizens (LULAC) indicó en una comunicación escrita que el FBI allanó una vivienda el jueves y encontró a mas de una decena de refugiados desnudos, sin comer, con miedo y retenidos como rehénes por coyotes.

Oficiales indicaron que las personas no habían comido en dos días y entre ellos se encontraba una mujer embarazada. Además en el grupo había un bebé de tres años, quien era amamantado, pero su madre no lo había podido alimentar porque no estaba produciendo leche tras no comer.

Recomiendan a los viajeros que lleguen temprano y puedan reconfirmar su vuelo con la aerolínea.