Arrestan a policía de Fort Worth por presunto caso de violencia doméstica

Texas - El Departamento de la Policía de Saginaw arrestó a un oficial por un presunto caso de violencia doméstica.

El agente fue identificado como Derek Maly y los hechos ocurrieron cuando el oficial no se encontraba en horario laboral, se informó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Tras el arresto, el Departamento de la Policía de Fort Worth comenzó una investigación. Además el oficial Maly fue puesto en funciones restringidas y despojado de todos los poderes policiales hasta los resultados de la investigación penal y administrativa.

El DPFW indicó en comunicación escrita que esperan que los agentes mantengan altos estándares cuando están o no en funciones laborables. Además que no toleran conducta criminal, compartamiento no ético.

El Oficial Maly llevaba con el departamento hace un año y había sido asignado al Buró de Patrullaje.

La investigación criminal la lleva a cabo el Departamento de Policía de Saginaw.

Mauna Loa, el volcán más grande del mundo, ha comenzado a entrar en erupción en Hawaii.