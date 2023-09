Arrestan a sospechoso de asesinar a una mujer en Dallas

La familia de Jenean Chapman, de 46 años, dijo que fueron sorprendidas después de enterarse de que su hermana había sido asesinada. La policía encontró el lunes el cuerpo de la mujer dentro de su apartamento en el centro de Dallas.

"Estamos en estado de shock y estamos tratando de recomponernos y recopilar toda la información que falta", dijo Crystal Marshall, una de las tres hermanas de Chapman.

"Estamos en estado de shock. Definitivamente nos sentimos tomados por sorpresa. Estamos tratando de ser un sistema de apoyo para nuestra madre, pero es un momento realmente difícil", dijo Nicole Marshall, otra hermana.

Dijeron que Chapman se había mudado a Dallas hace unos cinco meses para buscar un nuevo trabajo.

"Ha recibido una gran cantidad de elogios a lo largo de los años, y luego, en su último puesto, fue vicepresidenta senior de marketing digital en Critical Mass. Además, junto con eso, estaba a punto de comenzar su propio negocio", dijo Crystal .

Las hermanas dijeron que Chapman no se presentó a trabajar y que su trabajo llamó a la policía para un control de bienestar. "Eso fue lo que hizo sonar la alarma de que algo no estaba bien", explicó Crystal.

La policía de Dallas dijo que los agentes llegaron a la cuadra 1400 de Elm Street el lunes alrededor de la 1:15 p.m. para un control de bienestar.

Encontraron a Chapman muerta dentro de su apartamento y el martes la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas determinó que su muerte fue un homicidio. La familia dijo que los investigadores creen que su cuerpo pudo haber estado allí durante varios días.

El miércoles, el DPD dijo que James Patrick, de 48 años, fue arrestado en Austin, Texas, por la policía de la Universidad de Texas y sería acusado de asesinato.

Chapman nació y creció en Nueva Jersey, Jamaica, y vivió en Nueva York. Se graduó de la Universidad de Syracuse con un título en televisión, cine y producción.

"Su primer trabajo después de la universidad fue trabajar con Sarah Ferguson, duquesa de York. Así que trabajó con la familia real como asistente personal, y luego, a partir de ahí, trabajó en Def Jam, por lo que trabajó con la familia Simmons", dijo. explicó Cristal.

A partir de ahí, su hermana continuó ascendiendo en la escala corporativa. Dijeron que se mudó de la ciudad de Nueva York a San Francisco, California, y luego a Dallas.

“Ella era simplemente una intelectual consumada. Era una persona amable y compasiva. Tenía el corazón hecho papilla", dijo Nicole.

Patrick actualmente permanece bajo custodia en el condado de Travis.

La policía no ha revelado muchos detalles sobre cómo fue asesinado Chapman o la relación del sospechoso con la víctima, pero la familia dijo que los dos estaban casados.

"Lo máximo que podemos decir es que la relación era tóxica", dijo Nicole.

Las hermanas dijeron que la pareja había estado casada sólo dos meses pero que se conocían desde hacía unos seis años.

“Nos sorprendió porque antes de eso era una relación intermitente. Era difícil, éramos conscientes de ello. Ella le dio la noticia a nuestra madre (sobre el matrimonio) y, por supuesto, nuestra madre nos lo dijo y sí, definitivamente no lo vimos venir. Y no, no hubo boda, así que lamentablemente no estuvimos involucrados", explicó Nicole.

La familia dijo que no conocen muy bien a Patrick personalmente.

"Estamos buscando justicia para ella y estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que eso suceda y buscar el máximo alcance de la ley para asegurarnos de que este tipo permanezca tras las rejas", explicó Crystal.

