Arrestan a hombre de Wylie por muerte de estudiante en presunto caso de acoso escolar.

Un hombre de Wylie está tras las rejas en Louisiana, acusado de contribuir a la muerte por acoso escolar de un estudiante universitario.

En la Southern University y A&M College, una comunidad está en estado de shock.

El viernes, la policía de Baton Rouge anunció el primero de lo que dice serán múltiples arrestos por la muerte de Caleb Wilson, de 20 años, la semana pasada.

Un joven de 23 años del norte de Texas, Caleb McCray, está ahora bajo custodia, presuntamente por haber participado en un acoso escolar de la fraternidad Omega Psi Phi, en el que los investigadores dicen que Wilson se desplomó después de recibir varios puñetazos en el pecho.

“Anoche, uno de los sospechosos, Caleb McCray, se entregó con su abogado y fue ingresado en la prisión de East Baton Rouge Parish. McCray ha sido acusado de acoso escolar y homicidio involuntario”, dijo el jefe de policía de Baton Rouge, TJ Morse.

Wylie ISD confirmó a NBC 5 que McCray asistió a Wylie High School hasta 2019.

Es un exalumno de la Southern University y miembro de una fraternidad.

El abogado de McCray emitió un comunicado el viernes:

“Los cargos presentados contra el señor Caleb McCray son graves y reconocemos la gravedad de este asunto. Sin embargo, es esencial recordar que una acusación no es prueba de culpabilidad. En este momento, no se me ha presentado ninguna prueba que respalde acusaciones tan graves. Mantengo la inocencia de mi cliente e insto al público a abstenerse de apresurarse a juzgar hasta que se escuchen todas las pruebas”.

A medida que continúan las repercusiones, la policía dice que espera realizar más arrestos.

Han dicho que en ningún momento nadie intentó llamar al 911 para obtener ayuda inmediata para Wilson.

También dicen que los médicos recibieron originalmente información incorrecta cuando Wilson fue dejado en el hospital por un grupo de hombres que dijeron que se desplomó mientras jugaba al baloncesto.

Dijeron que los hombres se fueron antes de que llegara la policía.