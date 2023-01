Arrestan sospechoso en relación con el asesinato de un perro durante robo en Fort Worth

La policía de Fort Worth ha detenido a Donovin Copeland, de 18 años, en relación con el tiroteo y asesinato de un perro durante un robo el 2 de enero, según confirmó el departamento.

Los detectives de Fort Worth recibieron información el sábado de miembros de la comunidad sobre la ubicación de Copeland. Copeland, quien también tenía múltiples órdenes de robo con agravantes, fue localizado en la cuadra 6200 de Vega Drive en Fort Worth.

Copeland y su hermano, Billy Don Copeland, de 21 años, fueron vistos en la vigilancia establecida por el departamento y la inteligencia policial. Ambos fueron detenidos sin incidentes. Billy Copeland estaba en posesión de una pistola robada y también se recuperó un rifle.

El robo del 2 de enero ocurrió sobre la 1:30 p.m. en una gasolinera de North Main Street, en Fort Worth. Jacki Anderson y su perro estaban sentados detrás del mostrador cuando entró un hombre.

En el vídeo de vigilancia se ve al hombre corriendo alrededor del mostrador con una pistola en la mano. El perro corrió hacia el hombre cuando apuntó con el arma y disparó, matando al perro inmediatamente. Luego procedió a robar la tienda, enfrentándose cara a cara con Anderson.

"Todo el mundo dice que tengo suerte de tener mi vida, pero él prácticamente me la robó en ese momento. Mi niña era mi mejor amiga, y esa tienda que ya no puedo pisar después de prácticamente vivir allí nueve años era mi vida. Toda esa gente que veía todos los días y con la que ya no puedo hablar porque no quiero revivirlo. Mi felicidad mi alegría [sic] me lo robó todo. Me dejó hecha un desastre, sin amigos, sin trabajo, con miedo. Duermo con las luces encendidas por lo poco que duermo. Cambió toda mi vida. No creo que deba tener la suya".

Ambos hermanos Copeland fueron fichados en la cárcel de la policía de Fort Worth. Billy Copeland está acusado de posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente y de albergar a un fugitivo. Es posible que se presenten más cargos.