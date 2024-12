Orden de arresto para policía de Lewisville tras conducta sexual inapropiada con un ciudadano

La policía de Lewisville anunció que uno de sus agentes enfrenta cargos tras sostener una conducta sexual inapropiada con un ciudadano.

El ahora expolicía, fue identificado como Filemón Pérez y el miércoles 4 de diciembre se emitió una orden de arresto luego que un juez encontrara causa probable sobre cargos de opresión oficial y agresión sexual.

No obstante, hoy viernes 6 de diciembre no se ha realizado el arresto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Pérez fue colocado en una pausa administrativa en lo que se llevaba a cabo la investigación y el pasado 3 de diciembre el hombre renunció a su cargo luego de ser informado que sería despedido por violar las directrices administrativas municipales.

De acuerdo con el comunicado policial, esto ocurre semanas después de que el Jefe de Policía de Lewisville, Brook Rollins, detallara las medidas disciplinarias para varios oficiales involucrados en mala conducta en torno a investigaciones de prostitución. No obstante, Rollins dijo que Pérez no estaba entre los oficiales disciplinados en esa situación y este incidente no está relacionado.

Pérez trabajaba en el Departamento como agente de patrulla desde mayo de 2023. En su expediente figura una acción disciplinaria: una amonestación por escrito en septiembre de este año por no activar su cámara corporal durante una parada de tráfico.

"Quiero asegurar a nuestra comunidad lo siguiente: seguimos comprometidos con la responsabilidad y la transparencia. Nuestra respuesta a situaciones como estas demuestra nuestra inquebrantable determinación de abordar la mala conducta de forma rápida y adecuada. Construir y mantener la confianza es una prioridad máxima, y estamos dedicados a asegurar que nuestra comunidad tenga plena confianza en la integridad y profesionalismo de sus oficiales de policía", dijo Rollins.

Autoridades sanitarias de la ciudad ya investigan el establecimiento conocido por sus tamales y comida mexicana tras las quejas, una de ellas en video.