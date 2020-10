Asaltan a joven embarazada y se llevan su camioneta en Oak Cliff

TEXAS - A gritos y punta de pistola una joven embarazada dice que fue asaltada cuando salía de su trabajo en Oak Cliff.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Dallas, los oficiales llegaron a las cercanías de S. Westmoreland Road y W. Clarendon Drive tras el reporte de un robo.

En la escena, la víctima les dijo que un hombre desconocido se le acercó con una pistola y le pidió sus pertencias.

“Yo pensaba que no era de verdad. Nomás me preocupé por el bebé y pensé que no le pase nada malo", dice Jackie, quien fue asaltada.

El hombre entonces huyó en una camioneta azul Ford F-250 del año 2008, pero ahora buscan al responsable.

Si tienes información sobre el caso se pide que te comuniques de inmediato al 911 o con el departamento de policía local.