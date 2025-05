Asesoría gratuita en Dallas sobre la apelación de los impuestos a la propiedad

Una organización de Dallas ofrecerá asesoría gratuita a residentes sobre la apelación de los impuestos a la propiedad el cual vence este próximo 15 de mayo.

El centro comunitario Wesley-Rankin, con la asistencia de las organizaciones My City is My Home y Protest Tax brindarán este recurso a los ciudadanos para que puedan tener esta apelación a tiempo. Los servicios estarán desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Entre los requisitos para calificar están:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Ser propietarios y vivir en su casa como residencia principal.

Los Ingresos del hogar no deben exceder el 80% del ingreso medio del área (aprox. $82,000 para una familia de 4 personas).

La propiedad debe estar ubicada en uno de los siguientes códigos postales: 75212, 75211, 75208, 75215, 75210 o 75216.

Para propietarios en otros códigos postales en el centro comunitario Wesley-Rankin aquí en West Dallas lo asesoran para enviar la apelación por cuenta propia.

Para detalles puede llamar al 214-742-6674 con Johana Miranda.

Los expertos recomiendan a los residentes a aprender el proceso y darle la importancia a este impuesto. Le explicamos lo que debe tener en cuenta.