Aumentan beneficios del Seguro Social en un 2,5 % en 2025, pero “no es suficiente”

Millones de beneficiarios del Seguro Social han recibido sus primeros cheques de beneficios para 2025.

El nuevo ajuste del 2,5 % por costo de vida, que agrega $50 por mes a los beneficios de jubilación en promedio, marca el aumento más bajo desde 2021, cuando la inflación se disparó poco después.

Con los precios todavía altos, muchos beneficiarios probablemente sientan que el aumento "no fue suficiente", aunque "cada pequeña contribución ayuda", dijo Jenn Jones, vicepresidenta de seguridad financiera en AARP, un grupo de interés que representa a los estadounidenses de 50 años o más.

"Cuando se vive con un ingreso fijo, incluso cuando se producen lo que algunos podrían pensar que son aumentos pequeños o leves en los gastos diarios, pueden crear una carga financiera real para los estadounidenses mayores", dijo Jones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Una medida, el Índice Estándar de Seguridad Económica para Adultos Mayores (también conocido simplemente como el Índice de Adultos Mayores), desarrollado por el Instituto de Gerontología de la Universidad de Massachusetts en Boston, evalúa cuánto les cuesta a los adultos mayores pagar sus necesidades básicas y envejecer en su hogar.

La Seguridad Social por sí sola no cubre un estilo de vida adecuado

Según un promedio nacional, una persona soltera necesitaría $2,099 por mes si es propietaria de una vivienda sin hipoteca, para cubrir la vivienda, la comida, el transporte, la atención médica y otros gastos varios, según los datos del Índice de Adultos Mayores de 2024.

Eso aumenta a $2,566 por mes necesario para inquilinos solteros y $3,249 por mes para propietarios solteros con una hipoteca.

Una pareja mayor que sea propietaria de una vivienda sin hipoteca necesitaría $3,162 por mes, según el índice. Eso aumenta a $3,629 por mes para una pareja que alquila y a $4,312 por mes para una pareja que tiene una hipoteca sobre su vivienda.

Esas cantidades superan los beneficios de jubilación promedio de la Seguridad Social que los estadounidenses pueden recibir. En 2025, los trabajadores jubilados individuales recibirán un promedio de $1,976 por mes, mientras que las parejas que ambos califican para recibir beneficios tendrán un promedio de $3,089 por mes.

Sin duda, esos umbrales del Índice de Ancianos se basan en promedios nacionales, y en algunas áreas del país los jubilados pueden estirar sus ingresos más que otros. Sin embargo, los datos generalmente muestran que es difícil vivir solo con los beneficios de la Seguridad Social.

"Lo que encontramos con el Índice de Ancianos es que no hay un solo condado en el país donde el beneficio promedio de la Seguridad Social cubra un estilo de vida adecuado", dijo Jan Mutchler, profesor de gerontología en la Universidad de Massachusetts en Boston, sobre las comparaciones que se realizaron antes de los datos de 2024.

'Los precios podrían estar aumentando más rápido'

A medida que un número récord de baby boomers cumple 65 años, la investigación de la Alliance for Lifetime Income ha descubierto que el 52,5% de esa cohorte dependerá principalmente de la Seguridad Social para obtener ingresos en la jubilación, ya que tienen activos de $250,000 o menos.

El ajuste por costo de vida de la Seguridad Social tiene como objetivo seguir la inflación. Sin embargo, como esos ajustes se realizan anualmente, vienen con un desfase, según Laura Quinby, directora asociada de beneficios para empleados y mercados laborales en el Centro de Investigación sobre Jubilación del Boston College.

A medida que la inflación se disparó, alcanzando un pico en 2022, el ajuste del costo de vida de la Administración del Seguro Social también alcanzaron máximos de cuatro décadas. En 2022, los beneficiarios de la Seguridad Social vieron un aumento del 5,9% en los beneficios, al que siguió un aumento mayor del 8,7% en 2023. Eso disminuyó a un aumento del 3,2% en 2024, seguido de un aumento más modesto del 2,5% para 2025.

El ajuste del costo de vida de la Administración del Seguro Social compensaron en gran medida el aumento de la inflación que se produjo en 2022, dijo Quinby. Sin embargo, la inflación ahora está aumentando nuevamente, dijo. El índice de precios al consumidor subió un 0,4% en diciembre, ligeramente por encima de lo que se había estimado para el mes, y subió un 2,9% durante el año.

“Estamos en otro período en el que los precios podrían estar aumentando más rápido que el ajuste del costo de vida de la Administración del Seguro Sociall”, dijo Quinby.

El Centro de Investigación sobre la Jubilación ha descubierto que el grado en que los jubilados se ven afectados por la inflación varía en función de tres factores: en qué medida sus activos se mantienen al día con los precios en aumento, la cantidad de deuda que tienen a tasas de interés fijas y si cambian sus hábitos de ahorro, inversión o trabajo.

Mary Johnson, una analista independiente de Seguridad Social y Medicare de 73 años, dijo que su ajuste del costo de vida de la Seguridad Social para 2025 se ha visto consumido principalmente por el aumento de los costos. Si bien la Seguridad Social representa alrededor del 40% de sus ingresos, gran parte de sus otros activos de jubilación están invertidos en acciones, que experimentaron un crecimiento récord el año pasado.

Aun así, Johnson dijo que está lidiando con aumentos en su seguro de propietario, facturas de calefacción y refrigeración del hogar, costos de alimentos y primas del plan de medicamentos. Un punto positivo es que vio disminuir su seguro de automóvil el año pasado.

“El mayor cambio de este año”

Un cambio notable que los jubilados deben esperar en 2025 es un nuevo límite anual de $2,000 en los costos de bolsillo de los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare, que se promulgó con la Ley de Reducción de la Inflación bajo el presidente Joe Biden.

“Ese es el mayor cambio de este año para los estadounidenses mayores”, dijo Jones de AARP.

Más del 95% de los beneficiarios de la Parte D de Medicare se beneficiarán de ese nuevo límite de bolsillo, según la investigación de AARP.

Antes del cambio, la cantidad de dinero que los beneficiarios de la Parte D de Medicare gastaban en sus medicamentos era ilimitada, con potencialmente miles de dólares en costos de bolsillo, según Juliette Cubanski, subdirectora del programa de políticas de Medicare en KFF, un proveedor de investigación de políticas de salud.

El cambio proporciona un verdadero alivio financiero y tranquilidad, dijo.

“Si no toman medicamentos caros ahora, pero lo hacen en el futuro, no tendrán que declararse en quiebra o simplemente no surtir sus recetas porque no pueden afrontar el costo de bolsillo”, dijo Cubanski.

Sin duda, los beneficiarios de Medicare aún enfrentan otros costos crecientes, en particular con respecto a las primas mensuales de la Parte B y la Parte D. Debido a que esos pagos se pueden deducir directamente de los cheques del Seguro Social, pueden afectar la cantidad de aumento del ajuste por costo de vida de la Seguridad Social que ven los beneficiarios.

En 2025, la prima mensual estándar de la Parte B es de $185 por mes, mientras que la prima estándar promedio de la Parte D es de $46.50. Cabe destacar que los beneficiarios con ingresos más altos pagan tarifas más caras, aunque eso puede no ser tan notorio en sus presupuestos familiares, dijo Cubanski.

“Para otros, el hecho de que estén pagando primas por la cobertura de Medicare ciertamente les quita la cantidad de dinero que tienen para otros elementos esenciales”, dijo Cubanski.