Aumentan casos de gripe en el Metroplex

A dos semanas para el Día de Acción de Gracias y las reuniones familiares, los médicos están viendo la mayor cantidad de casos de gripe que han visto en dos años.

“Recuerden que cuando nos llegó el COVID, todos empezaron a ponerse mascarillas. Estábamos distanciados socialmente y estábamos haciendo todas estas cosas. Y así, los casos de gripe realmente también disminuyeron porque así es como se propaga la gripe”, explicó el Dr. Joseph Chang, director médico de Parkland Health.

Dijo que eso ayudó a mantener los números prácticamente inexistentes el año pasado y en 2020, pero las cosas han cambiado un poco esta temporada.

"Como todos sabemos, ya nadie usa máscaras en público. Así que esa barrera desapareció", dijo el Dr. Chang. "Este año, definitivamente estamos viendo un regreso a más 'números normales', por lo que es un aumento, pero es probablemente no alcance los niveles del año o dos antes de COVID. Así que todavía lo estamos haciendo un poco mejor. Y creo que eso todavía se debe a que todavía estamos prestando un poco más de atención que antes a mantenernos alejados de las personas enfermas, mantenernos alejados cuando estamos enfermos, lavarnos las manos y cosas así”.

Dicho esto, el Dr. Chang dice que la gripe aún está tratando de reaparecer.

Es lo más importante para muchos en este momento, especialmente después de que un maestro de McKinney murió recientemente por complicaciones de la gripe.

Los médicos dicen que su mejor defensa es la vacuna contra la gripe, ya sea que esté sano o no, para no contagiar a las personas más vulnerables de su familia este Día de Acción de Gracias, como parientes mayores y niños pequeños.

Pero hay un mito que el Dr. Chang dice que escucha todos los años que en realidad impide que las personas se protejan a sí mismas: personas que afirman que no se vacunan contra la gripe porque creen que les da una gripe peor que el virus en sí.

"Chicos, es imposible. Le digo eso a la gente todo el tiempo, que no hay virus de la gripe dentro de la vacuna contra la gripe. Son solo partes de la gripe. Por lo tanto, no son virus que funcionen, no es posible que contraiga la gripe con la vacuna. Y Necesito que la gente sepa eso”, dijo.

En lo que va de la temporada, Parkland ha tenido alrededor de dos docenas de pacientes en el hospital por gripe, lo que, según el Dr. Chang, históricamente no es mucho.

Sin embargo, los hospitales infantiles todavía están siendo atacados con casos de RSV, el otro gran culpable de la temporada para los niños.

“RSV definitivamente es diferente esta temporada. Nadie sabe realmente por qué apareció tan temprano y con tanta fuerza en nuestra área; en realidad, está bastante extendido en los Estados Unidos”, dijo el Dr. Chang.

Así que este es su recordatorio para protegerse antes de las vacaciones de Acción de Gracias.

“Es una muy buena idea vacunarse, incluso si siente que no lo necesita. ¿Adivina qué? Todavía protege a todos los seres queridos que te rodean”, dijo el Dr. Chang. “Qué mal te sentirías si tú fueras el que, sin saberlo, le trajo la gripe a la abuela, y ahora la abuela está realmente enferma. Y ese es un gran problema que realmente quieres evitar”.

Por el aumento de casos de enfermedades respiratorias como RSV, influenza y COVID-19.