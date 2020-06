Ayuda en condados Dallas y Collin para afectados por COVID-19: No importa tu situación migratoria

TEXAS - Múltiples miembros del Metroplex se han unido para ayudar a las personas afectadas con su renta, préstamos, o facturas debido al COVID-19.

Caridades Católicas y Jewish Family Service of Greater Dallas son las organizaciones que están ayudando a procesar las solicitudes de las personas, quienes pueden aplicar sin importar su situación migratoria. Lo importante es que también no se trata de un préstamo, es decir, no tienen que regresar el dinero que obtengan.

“Independientemente del estatus de cada persona, no estamos requiriendo que la persona demuestre qué tipo de estatus tiene y esto está abierto para todas las personas que necesiten la ayuda”, dijo María Rivera, directora del programa del Departamento de Estabilidad Financiera de Caridades Católicas.

Las personas elegibles son aquellas que viven ya sea en el condado Dallas o el condado Collin. De acuerdo con los organizadores, las personas que no tienen acceso al internet, pueden llamar al 214-257-0674 y dejar un correo de voz.

¿Cuáles son los requisitos? A continuación te compartimos los detalles, para cada una de las organizaciones, pero también puedes presionar aquí para Caridades Católicas o aquí para Jewish Family Service of Greater Dallas y así obtener más información: