Ayuda para compradores de vivienda en Dallas: pago inicial y tasas más bajas

La edad media para comprar una casa en Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico: 38 años. Es una cifra que capta lo que muchos sienten: que la propiedad de la vivienda se está alejando cada vez más de su alcance.

Pero este fin de semana, los defensores de la vivienda están dando esperanza y ayuda a miles de personas en Dallas. NACA, Corporación de Asistencia Vecinal de América, está organizando su evento Achieve the Dream.

Ivy Lewis, madre de Fort Worth, dice que antes de NACA, nunca pensó que sería dueña de una casa.

"Siempre pensé que, mmm, era algo para otras personas", dijo Lewis.

Al principio, admite, pensó que el programa era demasiado bueno para ser verdad.

"Cuando escuché, no había pago inicial, no había costos de cierre, no había seguro hipotecario. Pensé, está bien, ¿qué, cómo es el truco?", dijo.

NACA es la organización de asesoría de vivienda sin fines de lucro certificada por HUD más grande del país. Ofrece lo que llama "la mejor hipoteca de Estados Unidos" y no tiene en cuenta los puntajes de crédito al aceptar compradores en el programa.

"No negamos a nadie", dijo Sabrina Small, consejera de vivienda en Dallas.

Small trabaja en estrecha colaboración con propietarios esperanzados como Lewis, proporcionando una hoja de ruta detallada para la propiedad y apoyándolos hasta que estén listos.

"¿Estás pagando las cosas a tiempo? ¿Eres capaz de ahorrar dinero cada mes? Eso nos dice que estás financieramente listo para esta hipoteca de 30 años", explicó Small.

NACA está organizando su evento gratuito Achieve the Dream en Dallas del 25 al 27 de abril. Durante tres días, cientos de consejeros ayudarán a miles de personas a través del proceso de cuatro pasos de NACA, en un solo día.

Así es como funciona:

Los participantes completan un taller gratuito de cuatro horas para compradores de vivienda.

Cargan documentos financieros.

Se reúnen uno a uno con los consejeros.

Algunos incluso pueden calificar para una hipoteca en el acto.

El programa hipotecario de NACA permite a los miembros comprar una casa con:

Sin pago inicial.

Sin costos de cierre.

Sin cuotas.

Sin seguro hipotecario.

Una tasa de interés por debajo de la tasa de interés del mercado.

El director ejecutivo de NACA, Bruce Marks, dijo que a pesar de que los precios de las viviendas aumentan y los miembros tardan más en encontrar casas que puedan pagar, su misión sigue centrada en mantener vivo el sueño americano.

"Todo el mundo habla de la falta de viviendas asequibles", dijo Marks. "Pero es por eso que hacemos estos eventos, para que la gente realmente pueda entrar a las casas, pueda comprar, y luego, con el ejemplo, mostrar que todavía existe la esperanza, el sueño americano de ser propietario de una vivienda asequible".

Lewis es ahora la prueba viviente.

"El día que recibí mis llaves, se sintió surrealista", dijo.

Espera que su historia inspire a otros, especialmente a otras madres solteras, a seguir creyendo.

"Solo quiero poder animar a todas las madres solteras a no darse por vencidas, a seguir presentándose, mostrándoles a nuestros hijos lo que significa soñar en grande", dijo Lewis.

El evento Achieve the Dream continúa hasta el domingo 27 de abril en Dallas Market Hall. Puede registrarse en línea o sin cita previa. Los talleres están disponibles en inglés y español.

No hay límites de ingresos para participar, aunque sus ingresos pueden influir en dónde es elegible para comprar.