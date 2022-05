Ayuda para madres: Ofrecen fórmula para bebé en Arlington

TEXAS - Debido a la escasez de fórmula para bebés varias organizaciones a lo largo del país han unido esfuerzos para ayudar a madres de familia.

Una de ellas se encuentra en Arlington y se trata de Seasons of Change Inc que decidió poner manos a la obra para ayudar ante esta situación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Para los participantes o padres o mamás que tengan a un menor de 3 años, pueden venir a nuestra organización y pueden recibir fórmula gratis”, dijo Yesenia Alvarez, representante de dicha organización.

Representantes de la organización nos explican que justo hoy comenzaron a repartir fórmula tras haber recibido suministros de la organización Carter’s House en Dallas.

“De la nada salieron que ya no había leches, ya no había nada. Me fui y busqué en todos los lugares y no ha habido nada hasta que encontré este programa que lo mire en Telemundo”, dijo Annette Durán, quien es una madre que se vio afectada por la escasez de este producto.

La organización Seasons of Change estará repartiendo fórmula a lo largo de la semana y para más información los puedes contactar al 817-277-9601 o a través de sus redes sociales.