En Arlington: balean a un bombero que atendía una llamada de asistencia

Un bombero de Arlington se encuentra en condición crítica pero estable, después de recibir un disparo en el pecho mientras respondía a una llamada de asistencia social la madrugada del viernes, informó la policía de Arlington.

Los bomberos, la policía y los paramédicos llegaron a un apartamento en la cuadra 400 de Bardin Greene Drive alrededor de las 12:43 a. m., después de que alguien llamó al 911 y escuchó informes de niños llorando en un apartamento vecino y suplicándole a su madre que se despertara.

La policía dijo que los oficiales tocaron a la puerta y se identificaron, pero nadie respondió. Entonces estuvieron insistiendo durante más de cinco minutos y escucharon a los niños dentro seguir llamando a su madre para que despertara.

"Preocupados de que alguien dentro del apartamento pudiera resultar herido o necesitar atención médica de emergencia, los socorristas tomaron la decisión de forzar la entrada al apartamento", dijo la policía.

Mientras un bombero utilizó una herramienta para abrir la puerta, la policía continuó identificándose afuera. El subjefe de policía, Tarrick McGuire, dijo que la policía los identificó 17 veces antes de que intentaran ingresar al apartamento y antes de que dispararan.

Sorpresivamente, alguien dentro del apartamento disparó una vez a través de la puerta y la bala alcanzó al bombero Brady Weaver que estaba en la puerta.

Al escuchar el disparo, todos los socorristas se alejaron de la puerta, incluido Weaver, quien pudo retirarse por su cuenta antes de ser trasladado a un hospital cercano.

El jefe de bomberos de Arlington, Bret Stidham, confirmó el viernes por la tarde que Weaver resultó gravemente herido pero estaba estable y alerta. "Su recuperación va en la dirección correcta", dijeron en conferencia de prensa.

Weaver es un veterano con seis años en el Departamento de Bomberos de Arlington.

Después de los disparos, la policía ordenó a todos los que estaban dentro del apartamento que salieran y, según dijeron, un hombre, una mujer y dos niños obedecieron. McGuire dijo que se rindieron sin incidentes y cooperaron.

El hombre, que según la policía es la persona que disparó, está siendo interrogado por los detectives. La policía de Arlington dijo que los investigadores consultarán con la oficina del Fiscal de Distrito del condado de Tarrant para determinar si se deben presentar cargos penales contra el hombre.

No se realizaron disparos adicionales y no se reportaron otras lesiones. La policía dijo que la mujer que salió del apartamento era la mujer a la que llamaban los niños y que no necesitaba atención médica.

La policía de Arlington dijo que la investigación sobre el tiroteo está en curso.