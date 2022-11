Texas - El Banco de Comida del Condado Tarrant tendrá repartición de alimentos esta semana.

La repartición en para todas las familias residente del condado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La misma se llevará a cabo:

Domingo 6 de noviembre

- 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el Tarrant Area Food Bank en el 2600 Cullen Street en Fort Worth.

Martes 8 de noviembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Six Flag Over Texas en Arlington. Las personas deben acceder por la entrada localizada en East Copeland Road y Six Flag Drive.

El hermano de una televidente falleció y ella no tenía acceso a su cuenta del banco. Los ahorros estaban en manos de la institución bancaria.