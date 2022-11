Banco de Comida de Tarrant repatirá alimentos para estas festividades

Texas - El Banco de Comida del Condado Tarrant realizará una repartición de alimentos para estas festividades en los próximos días.

Se informó que dentro de las despensas incluirán un pavo o pollo pensando en la cena de Acción de Gracias. A los participantes no se les pedirá identificación o documentación.

Julie Butner, CEO del Banco de Comida dijo que "hemos realizado varias alianzas con organizaciones que tienen gran interés en las comunidades de Fort Worth, Arlington y sus alrededores para que ninguna familia pase hable este próximo día de Acción de Gracias".

Además tendrán una repartición de alimentos exclusiva para veteranos sin hogar.

A continuación las fechas y horarios de la repartición de alimentos:

Miércoles 16 de noviembre - Exclusivo para los veteranos sin hogar.

Este día habrá comida caliente y tendrán empleados del beneficio de SNAP para ayudarlos a registrarse.

- 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Homeless Veterans Stand Down Distribution At Resource Connection Gym localizado en el 2300 Circle Drive en Fort Worth

Jueves 17 de noviembre:

- 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el AT&T Stadium en el 1 AT&T Way en Arlington.

Viernes 18 de noviembre:

- 9:00 a.m. en el Como Community Center en el 4660 Home Street en Fort Worth.

Sábado 19 de noviembre:

- 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el True Love Church en el 1911 Yuma Ave en Fort Worth.

Lunes 21 de noviembre:

- 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en el Harvesting in Mansfield en el 150 S 6th Ave en Mansfield.

En el mes de diciembre se confirmó la siguiente fecha:

Martes 13 de diciembre:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Six Flags Over Texas en Arlington