Banco de Comida del norte de Texas distribuirá alimentos

Texas - El Banco de Comida del norte de Texas tendrá esta semana repartición de alimentos en varias localidades.

Las personas que participen no necesitan registrarse, pero deben presentarse en un vehículo. La repartición será en orden de llegada y solo se requiere que la persona presente una identificación. Además que pueda brindar su nombre, el número de tamaño de su familia y el código postal.

Las fechas y lugares de la repartición son las siguientes:

Martes 11 de octubre

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Dallas West Church of Christ, localizado en el 3510 N Hampton Rd.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Bridge Builders, localizado en el 6601 Bexar St.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Crossroads Assembly of God, localizado en el 1501 E Joe Ramsey Blvd.

Miércoles 12 de octubre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Wylie Church of Christ, localizado en el 901 S Ballard Ave.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Shiloh Missionary Baptist Church, localizado en el 921 W. Illinpois Avenue.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Lawrence and Marder, localizado en el 2600 Lwrence St.

Jueves 13 de octubre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Mark Cuban Heroes Center, localizado en el 1800 Bonnie View Rd.

Viernes 14 de octubre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Islamic Center of Irving, localizado en el 2555 Esters Rd,

Sábado 15 de octubre

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Mr Zion Baptist Church of Sandbranch, localizado en el 123 Burns Dr.

Tendrán varias fechas disponibles.