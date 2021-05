Batalla judicial tras la incautación de 222 armas en una casa en Texas

Agentes de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) confiscaron 222 armas en una redada en una casa de lujo en Colleyville (al oeste de Dallas) en diciembre de 2018.

Y esto desató una batalla legal de dos años sobre la incautación y si las armas deben devolverse a la pareja que las posee.

Comenzó con una investigación encubierta sobre la venta ilegal de armas de fuego por parte de ATF. El gobierno inicialmente no cumplió con dos plazos para presentar la documentación de decomiso y no devolvió la propiedad incluso después de perder una ronda en la corte.

Pero los fiscales argumentaron que todavía tienen derecho a conservar las armas porque son pruebas en un caso penal, independientemente del fallo en el caso de decomiso civil.

La semana pasada, el magistrado estadounidense David Horan recomendó que se permitiera al gobierno quedarse con las armas después de que los fiscales dijeron que las acusaciones penales eran "inminentes", según el fallo de Horan.

"La propiedad todavía se necesita como evidencia de las presuntas violaciones criminales", escribió Horan.

La pareja, Kevin Scott Gunnip y su esposa Sarah, se consideran coleccionistas, no comerciantes, y no necesitan una licencia, dijo su abogado.

Diane Kozub, una abogada de Dallas que representa a la pareja en el caso de decomiso, dijo que están considerando una apelación, que deben presentar dentro de dos semanas.

Kozub dijo que la ley permite a los coleccionistas realizar compras o ventas ocasionales.

Según documentos judiciales, la ATF abrió una investigación en septiembre de 2018 después de que un informante informara que Gunnip estaba vendiendo armas de fuego sin licencia en la feria de armas en el Dallas Market Hall.

Un agente encubierto asistió al espectáculo y dijo que vio a Gunnip operando una mesa "mostrando de manera prominente varias armas de fuego a la venta", según documentos judiciales. El agente compró una pistola Colt Government Model .38 Super por $ 1,400. Unos días después, el agente le compró otra pistola a Gunnip por $2,900.

En noviembre de 2018, el agente fue invitado a la casa de Gunnip en Colleyville y notó cinco cajas fuertes en la sala del frente llenas de armas. Compró una tercera arma de fuego de Gunnip por $ 3,500.

La casa, en Edgewater Court, tiene 3,500 pies cuadrados y está en la lista de impuestos a $ 506,700.

"Gunnip me dijo que si estaba interesado en realizar compras futuras, sería bienvenido a regresar a su casa, ya que ya habíamos hecho negocios juntos", escribió el agente en una orden de registro.

Gunnip renunció como corredor de Morgan Stanley Smith Barney en febrero de 2018, según el grupo de vigilancia conocido como FINRA, o Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, meses antes de que la ATF allanara su casa.

FINRA dijo que Gunnip renunció a Morgan Stanely mientras estaba pendiente una "investigación interna sobre ciertas transacciones que ejecutó para los clientes" y que se negó a testificar en la investigación, lo que en sí mismo es una violación de las reglas del grupo.

Luego, el grupo de vigilancia prohibió a Gunnip asociarse con miembros de FINRA "en todas las capacidades", y Gunnip aceptó la sanción sin admitir ni negar ningún delito, según el sitio web del grupo.

La ATF remitió las preguntas a los fiscales y la oficina del Fiscal de Estados Unidos en Dallas se negó a comentar sobre el caso.

El abogado penalista de los Gunnips, Jim Burnham de Dallas, no devolvió un correo electrónico en busca de comentarios.

