Biblioteca de Dallas lanza servicio para recoger material didáctico en la banqueta

Como parte de la iniciativa Library to Go, la Biblioteca Pública de Dallas lanzó un programa para recoger todos tipo de materiales didacticos que requiera en su 16 ubicaciones de la biblioteca en Dallas a partir del martes 9 de junio.

Los usuarios podrán retirar materiales a través del nuevo servicio Library To Go, de martes a sábado entre 10:30 a.m. y 5:30 p.m. y se podrán solicitar libros, DVD's y CD's a través del sitio web de la biblioteca o por teléfono.

Una vez que los usuarios reciban una notificación de que sus artículos están listos para ser retirados, pueden llamar a la ubicación designada para programar una cita. El personal de la biblioteca entregará artículos a sus autos sin ningún contacto cercano.

Library To Go está disponible de martes a sábado de 10:30 a.m. a 5:30 p.m. en ubicaciones selectas. Los contenedores de devolución de libros están abiertos solo en las ubicaciones de Library To Go, y artículos devueltos permanecerán en cuarentena durante al menos cuatro días antes de que el personal los registre.

Las bibliotecas han estado cerradas desde marzo, por lo que estos planes fueron diseñados con el objetivo de reanudar el servicio de biblioteca para la comunidad de una manera que proteja al personal de la biblioteca y al público. A medida que mejoren los pedidos de COVID-19, los servicios aumentarán gradualmente.

Para más información sobre el servicio Library To Go siga este enlace o llame al (214)-670-7809.