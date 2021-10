Big Tex sorprende al jefe de policía de Dallas: ¿Qué sucedió en la feria?

TEXAS - Cientos de personas han llegado para disfrutar de la Feria Estatal de Texas tras el cierre del año anterior debido al COVID-19.

Los deliciosos platillos y meriendas al igual que las populares bebidas son algo que nadie se puede perder, incluyendo el jefe de policía de Dallas, Eddie García, quien acudió hoy a la feria.

Sin embargo, mientras García disfrutaba un corn dog, una de las comidas más populares del evento, Big Tex no solo lo sorprendió con su popular saludo de "Howdy Folks, This is Big Tex!" sino que también agregó algo más especial y le dijo al jefe con su popular voz: "Compartiendo un saludo muy especial para el jefe Eddie García...Que tengas un buen día en la Feria Estatal de Texas".

Ante dicho saludo, el jefe se muestra sorprendido mientras disfrutaba su comida e inmediatamente saludo a los que estaban a su alrededor.

"Mi primera de muchas visitas a la Feria Estatal de Texas no pudo haber sido más especial. Gracias Big Tex! y disculpen pero estoy devorando este corn dog", escribió García en su cuenta de Twitter donde compartió el video.

La feria está abierta todos los días de la semana hasta el 17 de octubre, pero puedes encontrar más detalles en este enlace.