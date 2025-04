Boa rescatada de un árbol en Arlington tiene un nuevo hogar

Se ha oído hablar de gatitos rescatados de árboles. ¿Pero qué hay de una serpiente gigante?

La semana pasada, en Arlington, tuvieron que bajar una boa constrictora de una rama en el Parque de los Veteranos.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El oficial de control de animales de Arlington, David Davis, ha capturado diversas criaturas en los últimos años, pero nunca una boa constrictor.

Servicios para Animales de Arlington compartió en línea fotos de Davis sosteniendo la serpiente. "Ha sido el centro de atención", dijo Davis.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Un empleado del parque vió a la serpiente reptante posada en la rama de un árbol. Poco después, Davis recibió una llamada de su jefe.

"Él me dijo: 'Vamos a sacar una serpiente de un árbol', y yo le dije: '¿Una serpiente de un árbol? ¡Dejamos a las serpientes en paz!'. Él me respondió: 'No, es una pitón', y yo le dije: '¡Sí!'", recordó Davis. "Así que fui allí lo más rápido que pude".

Resultó ser una boa constrictor mascota incapaz de valerse por sí misma en la naturaleza.

"Espero que nadie la haya abandonado, pero son conocidos por salir de sus acuarios", explicó Davis.

En una foto, Davis parecía un padre orgulloso después de atrapar la serpiente del árbol. Terminó adoptando al reptil durante el fin de semana.

Tras la captura de la serpiente, Servicios para Animales de Arlington esperaba que su dueño la reclamara, pero varios días después, eso no sucedió, por lo que la serpiente fue puesta en adopción el lunes por la mañana.

La serpiente no tardó mucho en ser adoptada. "Necesitaba un buen hogar, y sentí que mi hijo, mi esposa y yo podíamos dárselo", dijo Davis.

Ya le han puesto nombre. "Se llama Ruby, Ruby la de cola roja", dijo Davis.

La ciudad dice que liberar serpientes mascota no deseadas en la naturaleza nunca es lo correcto porque no sobrevivirán por sí solas.

Un domador de caimanes conocido como "Blue Collar Brawler" ayudó a la Oficina del Alguacil de Jacksonville a capturar un caimán en la I-95/I-295 el domingo. Mira el video.