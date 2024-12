Brutal choque en Dallas deja un joven padre hispano fallecido

La policía de Dallas está buscando a un conductor y dos pasajeros que huyeron de la escena tras un aparatoso accidente que hizo que otro conductor saliera expulsado de su automóvil tras el impacto.

El mortal choque ccurrió después de la medianoche del domingo sobre la West Northwest Highway y Turtle Creek Boulevard.

"Es aterrador", dijo Kaylie Summers. “Me alegro de no haberlo visto. Me alegro de no haberlo escuchado”.

Los videos grabados con teléfonos celulares por testigos mostraron las consecuencias: la policía de Dallas dijo que un hombre fue expulsado de su automóvil y murió después de que otro automóvil chocó contra él, y que el conductor y sus pasajeros huyeron del lugar.

“Mi marido escuchó un ruido enorme. Pensó que era como si hubiera estallado una bomba”, dijo Summers, que vive justo enfrente del lugar a lo largo de Northwest Highway.

Ella le dijo a NBC 5 que su esposo vio a las personas huir del accidente.

“Ropa, juguetes y pañales estaban esparcidos por todo el lugar”, dijo Summers. “Mi marido dijo que era horrible. Dijo que nunca olvidará la escena”.

Dawn Rejebian también fue testigo de las consecuencias del accidente. Ella dijo que un amigo encontró a la víctima en la calle y le inició RCP después de darse cuenta de que no tenía pulso.

Mientras la policía buscaba a las personas que huyeron del accidente, los vecinos dijeron que esto debería ser una llamada de atención sobre el peligroso estado del tráfico en la zona.

“Da miedo, pero aquí ocurren accidentes todo el tiempo. Necesitan arreglar esta intersección aquí”, dijo Summers. “Y en la autopista Noroeste, simplemente aceleran. Me pone en un manojo de nervios”.

"La gente conduce demasiado rápido por esta carretera", dijo Rejebian. "Y esa intersección en Turtle Creek y Northwest Highway debe cerrarse porque hay accidentes allí constantemente".

La víctima fue identificada por sus familiares como Alfredo Quintero y descrito como un padre dedicado a su hija y quien trabajaba arduamente en dos empleos.