Buscan a sospechoso de robo y alteración de identificación de autos en Irving

La Policía de Irving está tras el paradero de un sospechoso de robo y alteración de la identificación de autos.

Se informó que el pasado 6 de diciembre el vehículo de la víctima fue robado en la cuadra 2500 de W LBJ Freeway. El mismo era una camioneta Rav 4 negra del 2021 y fue rentada en Enterprise Car Rental - EAN Holdings.

El 4 de enero las autoridades encontraron el auto y con el intercambio del número del VIN (identificación del auto). Una persona había comprado el auto por $16,000 en efectivo por el vendedor a través del Marketplace de Facebook. La transacción ocurrió en Plano.

El comprador había tomado fotos del vendedor sospechoso durante la transacción. Esta persona le proveyó una licencia de Texas falsa bajo el nombre "Ean Holdings Lamarca", un teléfono falso (469-659-0560) y un título de auto falso.

De acuerdo con las autoridades el sospechoso aparenta ser hispano entre 19 a 25 años, una estatura entre 5'7" y 5'10", un peso entre 160 a 190 libras. En la foto tomada el hombre llevaba puesto una camisera de manga larga con un mensaje que decía "Here we go again".

Todo aquel que tenga información se puede comunicar con el Detective Nguyen al 972-721-3607.

