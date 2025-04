Buscan a niña hispana desaparecida en Dallas

Una familia de Dallas pide la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de su hija desaparecida en dicha ciudad.

La menor fue identificada como Mirlen Pineda de 13 años y fue descrita con una estatura de 5' y un peso de 94 libras. Llevaba puesto ropa color negra.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

De acuerdo con la madre, Floridalma Damian, ella dejó a la adolescenteel pasado martes1 de abril a las 8:35 a.m. en la escuela Thomas C Marsh Preparatory Academy en Dallas.

La mujer dice que la vio entrar al plantel, sin embargo tiempo después recibió una llamada del distrito escolar pidiéndole llevar un justificante por la ausencia de su hija.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Agregó que ese mismo día como a las 11:00 a.m. recibió otra llamada reiterando que su hija no estaba en la escuela. Hizo un reporte a la Policía de Dallas y dice que le explicaron que no podían activar una alerta Amber.

"Que no era un caso tan importante, que tal vez ella se había ido con un novio. Es algo que quién me asegura eso, yo solo se que fui a dejarla a la escuela y me aseguré de que ella entrara, pa que de ahí ya no volviera a verla".

Telemundo contactó a la POlicía de Dallas, quienes confirmaron que tienen una investigación abierta del caso.

Mientras que LULAC confirmó que convocará jornadas de búsqueda voluntarias para el fin de semana.

Todo aquel que tenga información puede comunicarse con la Policía de Dallas al 214-373-8477.

Es una historia en desarrollo.