¿Buscas un amigo peludo? Visite el MEGA Evento de Adopción de Desocupar los Albergues el 17 y 18 de agosto.

Si ha estado pensando en agregar una mascota a su familia, más de 1,200 animales estarán disponibles para adopción bajo un mismo techo este fin de semana. Puedes ayudar a Telemundo 39, NBC 5 y la Humane Society of North Texas a liberar espacio en 26 refugios locales en el MEGA Evento de Adopción de Desocupar los Albergues™.

Telemundo 39, NBC 5 y la Humane Society of North Texas (HSNT) organizan el MEGA Evento de Adopción de Desocupar los Albergues de 10 a.m. a 5 p.m. el sábado 17 de agosto y de 10 a.m. a 4 p.m. el domingo 18 de agosto en el Salón de Exhibiciones Amon G. Carter Jr. del Will Rogers Memorial Center en Fort Worth.

Telemundo 39 estará en vivo y en directo desde la Sala de Exposiciones Amon G. Carter. NBC 5 ofrecerá cobertura en directo del evento de 10 a.m. a 11 a.m. el sábado en nuestros canales de streaming disponibles en Roku, FireTV, Freevee, Pluto, XumoPlay, Local Now, Google TV, TCL y Samsung TV+.

Perros y gatos y mucho más estarán en adopción con la esperanza de encontrar un hogar para siempre.

Las tarifas de adopción serán de 25 $ o menos para todos los refugios. Todos los perros y gatos en adopción han sido esterilizados, llevan microchip y han recibido las vacunas contra la rabia y las apropiadas para su edad. Cada perro o gato adoptado recibirá una visita veterinaria inicial gratuita (con un veterinario local participante).

La entrada al pabellón de exposiciones es gratuita, pero el estacionamiento en el evento cuesta $12.

Las mascotas no pueden reservarse con antelación, pero si quiere ser el primero en elegirlas, la HSNT ofrece un pase rápido Early Bird a los 150 primeros inscritos. Cada pase permite la entrada al evento a las 9 de la mañana, una hora antes de que abra al público el sábado, y permite a cada persona adoptar una mascota. El costo del pase es de $50 y no cubre la cuota de adopción.

Puede inscribirse en el MEGA Evento de Adopción de Desocupar los Albergues y ver las mascotas disponibles en HSNT.org/MEGA.

Para obtener más información sobre Desocupar los Albergues, incluidos los albergues y refugios de animales participantes, junto con detalles sobre eventos locales, visite DesocuparlosAlbergues.com y ClearTheShelters.com. Sigue a Desocupar los Albergues/Clear The Shelters en las redes sociales:

