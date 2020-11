Cansada del “bullying”, Chiquis presenta su versión en cumbia de “Me vale”, el éxito de Maná

La artista Chiquis reveló a Efe que se inspiró en el video de la canción "7/11", de Beyoncé, para crear y debutar como directora en la producción audiovisual que acompaña a su nuevo sencillo "Me vale", una versión en cumbia del éxito de la banda mexicana Maná.

La artista aspira a que el tema, que plantea como una respuesta al "bullying" que ha sufrido a lo largo de su vida, ayude a las personas que son acosadas psicológicamente y las inspire a cantar "me vale, me vale todo", en una referencia a la expresión mexicana de "me vale mad***", que quiere decir "no me importa nada".

Chiquis coprodujo la canción, que forma parte de su cuarto disco de estudio, previsto que salga al mercado en 2021, y dirigió el video, que también protagoniza.

También aparecen en él figuras del mundo del espectáculo mexicano y estadounidense, como las cantantes Helen Ochoa y Victoria La Mala, la personalidad de radio y televisión Evelyn Sicairos y los "influencers" de Instagram y YouTube Alannized y Jenny Sixty.

"Tomamos la decisión de hacer la canción y el video muy rápido. Yo tenía en la cabeza lo que quería hacer. Quería que el video mostrara lo que me ayuda a mí en esos casos, que son los amigos que te entienden, divertirse en la casa haciendo cosas tontas y más. Sabía los encuadres, los colores, todo", explicó Chiquis.

Por eso, con el apoyo de su equipo, tomó la decisión de dirigirlo y se siente "muy satisfecha con haberme atrevido a hacer algo nuevo".

Con una estética de redes sociales, principalmente TikTok, el video comienza con Chiquis haciendo transmisión en vivo en modalidad Instagram Live y se transforma en una explosión de colores, situaciones de una fiesta en casa, que comienza de forma tradicional y poco a poco gana intensidad hasta terminar en perreo y peleas de almohadones de plumas.

"Es como una noche loca con esos amigos con los que te puedes atrever a hacer tonterías, porque sabes que te entienden y no te van a juzgar", explicó.

La producción se hizo en la casa de la artista y salió de manera espontánea. "Teníamos los globos, pero no sabíamos cómo los íbamos a usar. Lo mismo fue con el carro. La pasamos muy bien", recordó.

Para Chiquis, la reunión para grabar "Me vale" podría ser considerada como una especie de "calentamiento" para la fiesta que ofrecerá en su casa la noche de entrega de los Latin Grammy, que se celebrará el 19 de noviembre y que este año se realizará de manera virtual en vista de la pandemia de COVID-19.

Su tercer disco, "Playlist", está nominado en la categoría mejor álbum de música de banda, dentro del grupo de premios correspondientes al género del regional mexicano. Su mamá, la fallecida Jenni Rivera, tuvo dos nominaciones en el mismo renglón, lo que lo hace "más especial".

La artista tiene planes de tener en casa hasta una alfombra roja y ha convocado al equipo con el que trabajó el disco para que la acompañen vestidos de gala, como si estuvieran en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy, ya que no podrán asistir por las restricciones sanitarias impuestas por la Academia de la Música Latina para evitar los contagios.