Distrito escolar de Carrollton-Farmers cierra 4 escuelas

Aún con la desaprobación y enojo de decenas de padres de familia, la mesa de directiva del distrito escolar de Carrollton-Farmers Branch (CFISD, por sus siglas en inglés) decidió cerrar 4 escuelas para el próximo ciclo escolar 2025-2026.

Las escuelas que cierra definitivamente son 3 primarias y una secudaria: Furnesux Elementary, McCoy Elementary, Central Elementary y la Long Middle School.

La acalorada discusión ha precedido a otras que se han tenido desde el año pasado cuando apenas era un plan y que anoche se hizo realidad.

“No es un plan apropiado para las familias, tal vez de bajos recursos, familias que de verdad necesitan una escuela cercana e inmediata y muchas de esas familias hemos platicado, se movieron a esa área por la habilidad de poder caminar a la escuela, so ese cambio sería devastador”, dijo Rosario Ramos, una madre de familia.

Ella, al igual que otros padres, estuvieron compartiendo sus argumentos para que no fueran cerradas. Pero el voto de la mesa directiva fue decisivo, aseguran que esto es un ahorro de 9 millones de dólares, que no tienen.

“Hay mucha gente hispana, que a penas hace 3 semanas se dieron cuenta y you know me duele el corazón porque esa gente como dijo un señor de allí, dice ¿dónde van a llegar nuestros hijos? ¿Mis nietos? ¿Dónde los van a meter? ¿Dónde van a caber en las escuelas nuevas?" reclamó Nelly Shankle, vecina de una de las escuelas afectadas.

Los miembros del Consejo del Distrito Escolar expusieron a los padres de familia sus razones para llegar a esta decisión, diciendo que se eliminarían 2,300 lugares vacantes para estudiantes se mejorarían los sistemas de transporte y permitiría al distrito considerar nuevas zonas en que se requieren alternativas educativas.