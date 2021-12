Celebración del día de la Virgen de Guadalupe en Dallas

TEXAS - Regresa a Dallas la tradicional celebración del día de la Virgen de Guadalupe el sábado 11 de diciembre de 2021.

Dicha celebración conmemora la milagrosa aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, México en diciembre del año 1531.

La historia cuenta que la virgen mandó a Diego a que le dijera al obispo de México Juan de Zumárraga para que le erigiera un templo.

Los relatos afirman que desde las apariciones surgió un milagro y la imagen de la virgen incluso quedó grabada en un manto "milagroso" que Juan Diego portaba.

La celebración de dicho día es importante para los más de 400,000 hispanos católicos que pertenecen a la diócesis de Dallas. Este año se inciará con una celebración que se espera reuna a unas 30,000 en Dallas.

La celebración se realizará en la iglesia Cathedral Shine of the Virgin of Guadalupe ubicada en 2215 Ross Avenue, Dallas Texas. El evento empieza a las 7:30 de la noche con una serenata seguida por una misa en español por el Padre Jesús Belmontes a las 10 p. m. La celebración continuará con un baile de matachines que se realizará adentro de la iglesia a las 11:30.

Empezando a las 6:30 de la mañana, el próximo día, las personas se reunirán para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, seguido por una misa en español a las 7 y 9 a. m., con una misa en inglás a las 11 a. m. El horario completo de los eventos te lo compartimos a continuación: