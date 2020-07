Centros de enfriamiento del ”Salvation Army” en el Metroplex

Con las altas temperaturas del verano, las autoridades en Dallas habilitaron varios centros de enfriamiento para que los residentres vayan a protegerse momentáneamente del intenso calor del norte de Texas.

En Dallas

Carr P. Collins Social Services Center, ubicado en el 5302 Harry Hines Blvd. (en la zona del hospital Parkland) Abierto diariamente de 9 a.m. a 2 p.m.

Oak Cliff Community Center, ubicada en el 1617 W. Jefferson, Dallas, Texas 75208 (Tel. 214-941-5911) y la de Pleasant Grove, ubicada en el 8341 Elam Road, Dallas, Texas 75217 (Tel. 214-398-6619).

Pleasant Grove Corps Community Center, ubicada en la 8341 Elam Road, abierto miércoles y jueves de 1 a 2 p.m.

Aquí hay más localidades en otras ciudades:

Denton / 1508 East McKinney Street, Denton, TX 76201

Irving / 250 East Grauwyler Road, Irving, TX 75061. De 1 a 3 p.m.

McKinney / 600 Wilson Creek Pkwy, McKinney, TX 75069. De 8 a.m. a 5 p.m.

Fort Worth / Mabee Center, ubicado en el 1855 East Lancaster Avenue.

Garland / 451 W. Ave D Garland, TX 75040. De 1:30 a 3 p.m.

Lewisville / 206 West Main Street, Lewisville, TX 75067

Plano / 3528 E. 14th Street, Plano, TX 75074. De 9 a.m. a 4:30 p.m.

Waxahachie / 620 Farley St. Waxahachie, TX 75165. De 9 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 4 p.m.

Para más sitios, siga esta liga.