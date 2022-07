Centros de salud del hospital Parkland administran vacunas sin cita

Aunque el verano está en pleno apogeo los educadores del condado de Dallas se están preparando para que los estudiantes vuelvan a clases en agosto. A la cabeza de la lista de preparativos está asegurar que los niños tengan las vacunas adecuadas antes de que suene la campana de las clases.

"Tengo entendido que desde que empezó la pandemia hay una fatiga de vacunación, y la aceptación de ciertas vacunas parece haber disminuido. Pero las vacunas mantienen a los niños sanos al prevenir las enfermedades infecciosas. Los niños faltan menos a la escuela y los padres faltan menos al trabajo. Cuando los padres no vacunan a sus hijos, ponen a todo el mundo (sus propios hijos, sus compañeros de clase y sus profesores) en riesgo de contraer enfermedades que se pueden prevenir fácilmente pero que pueden ser devastadoras", dijo el Dr. Cesar Termulo, Director Médico Asociado de las regiones central y este de Community Oriented Primary Care.

En Texas, antes de ingresar al kínder, los niños deben vacunarse contra la difteria/el tétano/la tos ferina; el polio; el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR); la hepatitis B; la varicela y la hepatitis A. También se debe vacunar a los niños que asisten a las guarderías. En el caso de los estudiantes más grandes, se requiere la administración de las vacunas de difteria/tétano/tos ferina y meningocócica antes de empezar la escuela.

Si aún no lo han hecho, los proveedores de Parkland también urgen a los padres a que se aseguren de que sus hijos estén vacunados contra el COVID-19.

"La vacunación sigue siendo la mejor manera de evitar que una persona contraiga un caso grave de COVID-19 y de ayudar a reducir la propagación del virus", dijo el Dr. Joseph Chang, Director Médico de Parkland.

Al entrar en la cuenta de MyChart, los padres pueden programar una cita para la vacuna contra el COVID-19 para sus hijos en uno de los centros de vacunación de COPC. Las personas que no tienen una cuenta MyChart pueden registrarse en línea visitando http://mychart.parklandhealth.org o llamar al 214-590-7000 de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a sábado, para programar una cita. Las vacunas contra el COVID no están disponibles en la Sala de Emergencias de Parkland.

Se anima a los padres aprovechar el cómodo acceso a las vacunas en los denominados "Walk-in Wednesdays" en uno de los centros de salud de COPC de Parkland o en los centros para jóvenes y familias ubicados en todo el condado Dallas, donde no se tiene que hacer una cita para que sus hijos reciban sus inmunizaciones.

Durante los miércoles de Walk-in-Wednesdays, se administran vacunas de 9 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 4 p.m., excepto en los siguientes locales:

Bluitt-Flowers Health Center, 303 E. Overton Road Dallas, 75216, de 9 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 3:30 p.m.

Southeast Dallas Health Center, 9202 Elam Road, Dallas, 75217, de 9 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 3 p.m.

Los padres también pueden dirigirse a los centros para que sus hijos reciban vacunas otros días, pero en ese caso se debe ir con una cita. Para programar una cita para su hijo/a en un centro de salud de COPC de Parkland, llame al 214-266-4000. Para programar una cita en un centro para jóvenes y familias, llame al 214-266-1257.

Parkland acepta Medicare, Medicaid, CHIP y la mayoría de los planes de seguros de salud. Si usted no cuenta con seguro médico, Parkland puede realizar una evaluación financiera y determinar si los pacientes califican para recibir asistencia financiera. Además, el programa Vaccines for Children (VFC) puede ayudarlo. El programa VFC ofrece vacunas para los niños de 18 años de edad o menos sin seguro medico o con una cobertura limitada, sean elegibles para Medicaid, o sean de origen indoamericano o nativos de Alaska.

Para obtener más información sobre los servicios disponibles en Parkland, siga este enlace.

Para obtener más información sobre el programa VCF, siga este enlace.

