Cicuta venenosa en Dallas: esto es lo que debes saber sobre la planta

No todo lo que crece en tu jardín debe tocarse.

El domingo, Kenzie Kizer, de Lancaster, escribió en Facebook sobre su incidente con una planta que los médicos identificaron más tarde como cicuta venenosa. Kinzer dijo que estaba tratando de eliminar las malas hierbas cerca de su casa cuando comenzó a experimentar algunos síntomas graves.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Poco después de arrancar las malas hierbas sentí como si mis brazos estuvieran ardiendo", escribió Kizer. "Así que me duché para lavarme lo que creía que eran astillas. Menos de una hora después se me empezó a hinchar la lengua, me ardía la piel, arrastraba las palabras, estaba mareado, confuso y muy tembloroso."

Los síntomas de Kizer son una reacción a las toxinas de la cicuta venenosa, que crece hasta 3 metros de altura y se parece a una inocua flor silvestre blanca. A menudo brota alrededor de las carreteras y, ocasionalmente, en los patios de la gente, dijo Barron Rector, profesor asociado y especialista en pastos del Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M.

Originaria de Eurasia, la cicuta venenosa pertenece a la misma familia que la zanahoria, según el Servicio de Extensión Agraria. Crece en climas cálidos, que en Texas puede ser desde primavera hasta principios de otoño.

"Se trata de una planta que por alguna razón desconocida fue traída en el período de asentamiento de este país", dijo Rector. "Nadie sabe exactamente cuándo apareció la cicuta venenosa en el hemisferio occidental".

Para leer el artículo completo, visite a Dallas Morning News.