Cierran carreteras en Arlington por construcción

Los trabajos de construcción en las carreteras 360/I-30 en Arlington continuarán esta semana. Los carriles principales en dirección oeste de la I-30 entre Great Southwest Pkwy y Ballpark Way se han cambiado a su nueva ubicación permanente. Esté atento a un nuevo patrón de tráfico esta semana.

También hay cierres esta semana de los que hay que tener en cuenta. Es probable que causen retrasos en el tráfico.

Carriles principales de la I-30 en dirección este: todos los días, del 28 al 30 de noviembre, de 9 a.m. a 3 p.m. El carril interior izquierdo de los carriles principales de la I-30 en dirección este estará cerrado por obras de construcción generales.

Salida de la I-30 en dirección oeste hacia AT&T Way/Baird Farm Rd: todos los días, del 28 al 29 de noviembre, de 9 a.m. a 3 p.m. La salida de la I-30 en dirección oeste hacia AT&T Way/Baird Farm Rd estará cerrada por obras de construcción generales. El tráfico se desviará para utilizar la salida Ballpark Way para acceder a AT&T Way/Baird Farm Rd.

A partir del 22 de noviembre de 2023: Se puede acceder a la salida de la I-30 en dirección oeste hacia AT&T Way/Baird Farm Rd desde la entrada del carril administrado cerca de Great Southwest Pkwy.

Carretera lateral de la I-30 en dirección oeste: Todas las noches, del 27 al 29 de noviembre, de 8 p.m. a 5 a.m. La carretera lateral de la I-30 en dirección oeste estará cerrada entre Six Flags Dr y Ballpark Way para pintar el puente. El tráfico se desviará hacia Lamar Blvd.

Carriles principales de la SH 360 en dirección sur: Todas las noches, del 28 de noviembre al 3 de diciembre, de 8 p.m. a 5 a.m. Los carriles principales de la SH 360 en dirección sur se reducirán a un carril entre Ave J y Randol Mill Rd para pintar el puente.

Carreteras auxiliares SH 360: Todos los días, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, de 9 a.m. a 3 p.m. El carril exterior derecho de la carretera lateral SH 360 en dirección norte entre Six Flags Dr y Lamar Blvd estará cerrado por construcción general.

Todas las noches, del 28 al 29 de noviembre y del 1 de diciembre, de 8 p.m. a 5 a.m. La carretera lateral SH 360 en dirección norte entre Six Flags Dr y Lamar Blvd estará cerrada por obras en el puente. El tráfico se desviará hacia el este por Six Flags Dr, cruzará la I-30 y luego girará hacia el oeste por Lamar Blvd para regresar a la carretera secundaria.

Todas las noches, del 27 al 28 de noviembre, de 8 p.m. a 5 a.m. La vía lateral SH 360 en dirección norte estará cerrada al acceso local solo entre Brown Blvd/Ave K y Fountain Pkwy. El tráfico se desviará hacia el este por Ave K, luego hacia el norte por Westpark Dr, luego hacia el oeste por Fountain Pkwy de regreso a la carretera secundaria SH 360.

Todo el trabajo es si el clima lo permite.