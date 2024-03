Zoológico de Cleveland espera la llegada de la bebé gorila Jameela nacida en Fort Worth

Jameela, la bebé gorila que nació por cesárea de emergencia el pasado 5 de enero en el zoológico de Fort Worth, sigue en esta ciudad y a la espera para ser trasladada a Cleveland, su nueva residencia.

Sekani, la madre que estuvo a punto de morir por la preeclampsia, no la reconoció tras la cesárea.

El zoológico Cleveland Metroparks es líder en investigación, cuidado y manejo de gorilas. Actualmente cuentan con siete gorilas en su manada. Un lomo plateado, cuatro hembras adultas y un par de gorilas crías.

El zoológico anticipa la llegada de Jameela en los próximos días y hay esperanza de que una gorila llamada Fredrika o Freddy se convierta en su madre adoptiva. Ella es la gorila más vieja de la manada y también es la hembra dominante.

Lo hizo en 2021 con Kayembe, la primera cría de gorila en la historia de Cleveland. También nació prematuro y su madre no logró vincularse con su bebé como en el caso de Jameela.

Freddy no solo ha demostrado que puede ser una madre adoptiva para Kayembe. Ha tenido siete hijos propios.

"Cuando tuvimos una introducción en la que pusimos al bebé en el espacio con la madre, lo que creemos, nos dijo el personal veterinario, es que ser un mes prematuro y no pasar por esos cambios hormonales que iniciarían el parto y el nacimiento, Sekani probablemente no reconoció a Jameela como su bebé", dijo Angie Holmes, la principal cuidadora de gorilas en el Zoológico de Fort Worth. "Entonces, cuando los pusieron en el mismo espacio, Sekani la miraba, se interesaba por ella, no aceptaba que la cargara, probablemente sin reconocer que ese era su bebé al no recibir esas señales hormonales".

El zoológico recurrió a una y luego a otras dos hembras del grupo para cuidar de Jameela. Ambos respondieron bien al entrenamiento pero ninguno quiso levantar al bebé.

"Nuestro corazón está con el personal del Zoológico de Fort Worth y con lo que están enfrentando", dijo Less. "Habíamos hecho esto con Kayembe en 2021. Y teníamos a Freddie aquí, quien se convirtió en su madre adoptiva, pero si no lo hubiera hecho, estaríamos en la misma posición y enviaríamos a Kayembe a otro zoológico. Entonces, es agotador, es "Es tan duro que el personal del zoológico está tan involucrado. Hacen un trabajo excelente y te vinculas emocionalmente. Así que todos somos muy empáticos con lo que Fort Worth está experimentando".

En los primeros dos o tres días después de la llegada de Jameela, intentarán ponerla con la manada de Cleveland.

"Tendremos a Jamilla en la mano y podremos llevarla detrás de escena cerca de nuestra manada, donde aún no estará con ellos, pero podremos ver sus reacciones hacia ella y eso va a ser realmente importante para nosotros. Lo que queremos ver son gruñidos bajos de gorila; hacen algo así como si las mamás pudieran darle besos entrecortados", explicó Less. "Pero vamos a dejar que nos digan qué es lo correcto porque saben que saben más".

Tanto el zoológico de Fort Worth como el de Cleveland ocultan detalles sobre el viaje de 1,200 millas de Jameela. Sólo dirán que sucederá en algún momento de los próximos días.