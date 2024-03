Comida gratis en el norte de Texas

Los Bancos de Comida del Norte de Texas y del Condado Tarrant tendrán su repartición de alimentos a final de esta semana.

Las personas no tienen que registrarse para ninguno de los dos bancos de comida. Toda persona es bienvenida. La entrega es en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

BANCO DE COMIDA DEL NORTE DE TEXAS

Le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia.

Viernes 8 de marzo - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Greater El Bethel - C.O.G.I.C. en el 517 Helen St en Garland.

Sábado 9 de marzo - ambas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- Community Missionary Baptist DeSoto en el 115 W. Beltline Rd en DeSoto.

BANCO DE COMIDA DEL CONDADO TARRANT

No necesita documentos para el evento.

Viernes 8 de marzo - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- CH Collins Athletic Complex en el 1500 Long Road en Denton.

