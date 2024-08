Comida gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de comida en varias localidades esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse, pero sí le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. Las despensas de alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Martes 20 de agosto

- 8:30 a.m. a 11:00 a.m. - Hunt County Shared Ministries en el 2805 King St. en Greenville.

- 1:00 p.m. a 3:00 p.m. - Community Chest en el 217 Linda Dr en Sulphur Springs.

Miércoles 21 de agosto

- 8:30 a.m. a 12:30 p.m. - North Texas Food Bank en el 3677 Mapleshade Lane en Plano.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Dr en Dallas.

Jueves 22 de agosto

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Casa Amistad en el 126 Brannon St en Grand Prairie.

Viernes 23 de agosto

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Masterkey Ministries en el 222 S Heritage Parkway en Sherman.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Covenant Life Church en el 423 N College St en Waxahachie.

Sábado 24 de agosto - Ambas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

