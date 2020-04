Comida gratuita para personas mayores en el condado Tarrant

Este esfuerzo de colaboración dirigido por algunas de las principales organizaciones caritativas del condado de Tarrant, busca proporcionar alimentos a los ciudadanos mayores de esta zona durante la crisis por el COVID-19.

Meals On Wheels of Tarrant County se unió a United Way, Area Agency on Aging of Tarrant County, Tarrant County, Tarrant Area Food Bank y Catholic Charities Fort Worth para erradicar la inseguridad alimentaria en esta población vulnerable durante este difícil momento.

Las personas mayores de 60 años y un cónyuge que no tienen suficiente comida para comer durante el brote de COVID-19 o que están experimentando un nivel reducido de apoyo nutricional de sus familiares y amigos, pueden recibir alimentos suplementarios a través de este programa.

Los participantes del programa recibiránsemanalmente y a domicilio, cinco comidas congeladas (por persona) de Meals On Wheels y una de caja de 10 libras de productos enlatados para personas de la tercera edad y productos frescos del Tarrant Area Food Bank. Todos los artículos serán entregados por Caridades Católicas de Fort Worth.

Siga este enlace para inscribirse al programa. O llame al 817-336-0912.

La curva de contagios se está aplanando pero los expertos dicen que apenas viene el pico de contagios.