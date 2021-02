Comienza nuevo sistema de citas en Consulado de México en Dallas

TEXAS - A partir de hoy lunes 8 de febrero de 2021, el Consulado General de México en Dallas comienza con un nuevo sistema de asignación de citas por internet para trámites que incluyen pasaporte, matrícula consular, y credencial del INE.

Para poder realizar tu cita dentro del portal se deberá de tener una cuenta exclusiva de Gmail que esté vinculada al nombre del solicitante (solo se podrá realizar una cita por usuario) y con esta entonces podrás acceder a un formulario en el que deberás ingresar tu nombre completo (tal y como aparece en tu acta de nacimiento) y también en el mismo correo con el que ingresaste al formulario.

¿Estás listo para utilizar el sistema? Presiona aquí para obtener tu cita con el nuevo sistema.

Este formulario le requerirá a cada usuario anexar copia en formato PDF o JPG de dos documentos indispensables: acta de nacimiento mexicana y comprobante de domicilio. El acta debe estar a nombre del solicitante, el comprobante de domicilio puede estar a nombre del solicitante o de algún familiar.

El Cónsul de México en Dallas explica que el sistema de citas se está reestructurando porque ya no quieren gestores que venden citas.

De acuerdo con oficiales, si tienes una emergencia que no pueda esperar a la fecha de la cita, entonces se pide que mandes un correo electrónico a la siguiente dirección: citasemergenciadal@sre.gob.mx donde tienes que anexar evidencia de dicha emergencia. Si escribes a dicha dirección y no anexas evidencia documentada de tu emergencia, entonces tu solicitud no podrá ser procesada.

Recuerda que si eres mayor de 65 años no requieres cita para tramitar un pasaporte, una matrícula consular o una credencial para votar, siempre y cuando te presentes en el Consulado General ubicado sobre 1210 River Bend Dr, Dallas, 75247 en un día hábil, entre 8 a. m. y 1 p.m. portando tus documentos en original (acta de nacimiento, identificación válida y comprobante de domicilio).

Autoridades consulares le piden a la comunidad que utilicen la nueva plataforma de citas y que eviten el uso de gestores o representantes en redes sociales que ofrecen realizar una cita mediante un pago.

Recuerda que todas las citas son gratuitas y están disponibles por medio de la página de internet mencionada.

En caso de requerir asesoría, información u orientación de manera integral en servicios consulares o de protección, se pide que llames al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 520-623-7874 que otorga atención personalizada vía telefónica las 24 horas del día, durante todo el año, en inglés/español.

Adicionalmente, puedes mandar un correo electrónico a infodallas@sre.gob.mx para cualquier duda vinculada a los servicios del consulado. Si la consulta es en materia de salud, COVID-19, o vacunas por favor envía un correo a salud@vdsdallas.org.